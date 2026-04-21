ΠΟΕ-ΟΤΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις 24 Απριλίου

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

απεργία ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σε απεργιακή κινητοποίηση προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), με βασικό αίτημα την μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Παρασκευή 24 Απριλίου, καλώντας σε μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη). Οι διαδηλωτές θα πραγματοποιήσουν στη συνέχεια πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15), με στόχο να έχουν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

 

