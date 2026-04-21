Αύριο οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για νέα μέτρα στήριξης

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

Κυριάκος Μητσοτάκης

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης. Το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει τη δέσμη των επιπρόσθετων παρεμβάσεων και οι αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των αυριανών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το ύψος του πλεονάσματος. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και αύριο, Τετάρτη.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, μιλώντας στα Παραπολιτικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ύψος του πλεονάσματος και προανήγγειλε ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα.  

«Αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το πλεόνασμα, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, εφόσον έχουμε καλά νέα θα έχουμε, ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα στήριξης» είπε ο κ. Μαρινάκης«Κάνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπεται» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για Fuel Pass και τον Ιούνιο

Για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης μίλησε και ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στον Realfm.

«Καταρχάς να πούμε ότι αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί και εφαρμόζονται είναι μέτρα δίμηνης διάρκειας και θα κρατήσουν μέχρι τέλος Μαΐου. Επομένως και το Fuel Pass και το Diesel έρχονται να καλύψουν το επιπλέον κόστος, ένα κομμάτι τουλάχιστον- σημαντικό κομμάτι- του επιπλέον ενεργειακού κόστος που προκύπτει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Από εκεί και πέρα θα δούμε, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει, μπορεί το Brent να είναι σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια, μπορεί όμως να χρειαστεί κάποιο διάστημα, αυτή η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, να μεταφερθεί και να ενσωματωθεί στην εγχώρια αγορά. Εκεί δεν θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση; Προφανώς και θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση. Θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε όσο χρειαστεί» τόνισε ο κ. Τσάπαλος, σημειώνοντας ότι προφανώς και η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του Fuel Pass και για τον μήνα Ιούνιο, εάν χρειαστεί.

«Fuel pass επιπλέον, μέχρι τουλάχιστον τον Μάιο, δεν μπορούμε να δώσουμε. Αν είναι να δώσουμε, θα δώσουμε για τον Ιούνιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δεδομένα εκεί, περί τα μέσα Μαΐου, και αν θα χρειαστεί. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις ημέρα με την ημέρα και τα αποτελέσματα του υπερπλεονάσματος που θα ανακοινωθούν αύριο , είναι κι αυτά ένα ισχυρό μαξιλάρι που θα μπορέσουμε δυνητικά να το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε επιπλέον ανάγκες των νοικοκυριών», πρόσθεσε ο κ. Τσάπαλος.

 

 

