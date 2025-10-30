Παρίσι: Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Παρίσι: Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
Φωτογραφία: AP

Οι γαλλικές αρχές πραγματοποίησαν πέντε νέες συλλήψεις στην πρωτεύουσα της χώρας, το Παρίσι, και τα περίχωρά της για τη κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκό, η οποία μίλησε το πρωί της Πέμπτης στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στο πλαίσιο της έρευνας για τη ληστεία.

Όπως ανέφερε, «οι συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι και στη Seine-Saint-Denis», ενώ πρόσθεσε ότι οι έρευνες που διεξήχθησαν «δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στον εντοπισμό των κλεμμένων αντικειμένων».


Η εισαγγελέας, όσον αφορά τα προφίλ των πέντε συλληφθέντων, διευκρίνισε πως «ένας από αυτούς αποτελούσε στόχο των ερευνητών, καθώς διαθέταμε στοιχεία DNA που, κατά την άποψή μας, τον συνδέουν με τη ληστεία».

Για τους υπόλοιπους τέσσερις τόνισε ότι πρόκειται για άτομα «που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα».


Η έρευνα για τη μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα ανεκτίμητα κοσμήματα που εκλάπησαν. Παρά το νέο κύμα συλλήψεων, τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.


Οκτώ βασιλικά κοσμήματα, ανάμεσά τους η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, καθώς και το ζαφειρένιο κολιέ που ανήκε στη Μαρία Αμαλία, την τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, και στην Ορτάνς ντε Μπωαρναί, μητέρα του Ναπολέοντα Γ’.

Δύο ύποπτοι για τη ληστεία, η οποία απέφερε λεία που εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου και, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, έχουν «εν μέρει ομολογήσει».

Φωτογραφία: AP

Η εισαγγελέας του Παρισιού δήλωσε: «Θέλω να παραμείνω αισιόδοξη ότι τα κοσμήματα θα βρεθούν και θα επιστραφούν στο Μουσείο του Λούβρου και στο έθνος. Αυτά τα κοσμήματα, φυσικά, είναι αυτή τη στιγμή απολύτως αδύνατον να πουληθούν. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να επιστραφούν».

Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποκάλυψε την παρουσία τεσσάρων δραστών κατά τη διάρκεια αυτού που η εισαγγελέας χαρακτήρισε ως «επιχείρηση κομάντο», ωστόσο οι ερευνητές δεν αποκλείουν την πιθανότητα να εμπλέκεται μια μεγαλύτερη ομάδα στη ληστεία.

