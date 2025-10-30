Έλενα Κρεμλίδου: «Δεν περίμενα να δω τον θύτη από κοντά, δεν ήξερα καν πώς μοιάζει»

Δικαιώθηκε δικαστικά η Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση του revenge porn, καθώς κρίθηκε ένοχος ο 36χρονος αστυνομικός για τη διαρροή προσωπικής της φωτογραφίας, ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

«Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, αλλά οι άνθρωποι που νομίζουν ή προσπαθούν να μας κάνουν κακό χωρίς την συγκατάθεσή μας. Είμαι ακόμα σοκαρισμένη, δεν έχω πιστέψει τι έχει συμβεί. Όταν είπαν τη λέξη “ένοχος” δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε η Έλενα Κρεμλίδου μετά την απόφαση του δικαστηρίου και πρόσθεσε: «Θέλω χρόνο για να νιώσω την ανακούφιση γιατί ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί».

«Δεν περίμενα να δω τον θύτη από κοντά. Δεν ήξερα καν πώς μοιάζει, δεν είχα ιδέα. Δεν αισθάνθηκα κάτι, είχα παγώσει, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να είμαι εκεί και να το ζω ξανά και ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Κρεμλίδου.

