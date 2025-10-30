Τσιάρας: Μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 950 εκατ. ευρώ

Την έντονη αντίδρασή του απέναντι σε πρόχειρες και ανεύθυνες τοποθετήσεις που καλλιεργούν σύγχυση και εκμεταλλεύονται την αγωνία των κτηνοτρόφων σχετικά με το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ERTNEWS.

Ο Υπουργός κάλεσε όλους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, σημειώνοντας: «Δεν πρέπει να προστρέχουμε ούτε στο λαϊκισμό, ούτε σε όσα χαϊδεύουν τα αυτιά των απελπισμένων ανθρώπων. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει ή φοβούνται ότι θα χάσουν τα ζώα τους είναι σε δύσκολη θέση, αλλά η λύση πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη».

Απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ο Υπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Μέχρι πριν ένα μήνα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μας έλεγε ότι η λύση στο πρόβλημα της ευλογιάς είναι το τεστ του σάλιου και έκανε δηλώσεις δεξιά και αριστερά εναντίον του εμβολίου. Δεν κατανοώ πώς μπορεί να προτείνεται εμβολιασμός όταν εγκεκριμένο εμβόλιο δεν υπάρχει».

Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα», και πως «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό κατά της ευλογιάς». Ανέφερε δε ότι «οι χώρες που εφάρμοσαν εμβολιασμό, όπως η Τουρκία και η Ινδία, βρίσκονται σε ενδημικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προσεγγιστεί το θέμα με επιστημονικό τρόπο και όχι με αυθαίρετες ή επιπόλαιες εισηγήσεις: «Ποιος είναι υπεύθυνος να προτείνει έναν εμβολιασμό σε ένα ζώο ή σε έναν άνθρωπο; Ο Υπουργός, ο Περιφερειάρχης ή ο επιστήμονας; Η απάντηση είναι προφανής». Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι έχει ήδη συσταθεί Εθνική Επιστημονική Επιτροπή κατά της Ευλογιάς, με κορυφαίους καθηγητές των δύο Κτηνιατρικών Σχολών της χώρας, η οποία έχει αναλάβει να εξετάσει το ζήτημα «με επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση». «Ήδη», πρόσθεσε, «οι δύο κτηνιατρικές σχολές έχουν εκδώσει ανακοίνωση, αναφανδόν εναντίον του εμβολιασμού αυτή τη στιγμή».

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε, δε, ότι «η όποια απόφαση θα ληφθεί από μια σοβαρή επιστημονική ομάδα» και ότι «ούτε ο ίδιος είναι κτηνίατρος, ούτε ο κ. Κουρέτας. Η Πολιτεία οφείλει να ακούσει την επιστήμη και να στηρίξει με σοβαρότητα τους κτηνοτρόφους, διασφαλίζοντας την υγεία του ζωικού κεφαλαίου και την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς». Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, καθώς «υπάρχει εκτεταμένη διάδοση της ευλογιάς και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία», ενώ την ίδια στιγμή «η Γερμανία έθεσε τεράστιο ζήτημα για τη γρίπη των πουλερικών, ενώ στη Γαλλία και την Ισπανία υπάρχει εκτεταμένη οζώδης δερματίτιδα στα βοοειδή».

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέφερε ότι «μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 950 εκατομμύρια ευρώ», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια μεγάλη ροή οικονομικών πόρων συνολικά προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας». Όπως είπε, «αν σκεφτείτε ότι το Μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η βασική ενίσχυση 550-600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα δώσει άλλα 170-180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της στήριξης».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της έγκαιρης κατάθεσης του Action Plan 2 στις 4 Νοεμβρίου, τονίζοντας πως «με το σχέδιο αυτό κλείνουν οριστικά τα “πορτοπαράθυρα” που στο παρελθόν άφηναν περιθώρια παρατυπιών. Είναι τρία συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε συνεπείς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για να στηρίξουμε ουσιαστικά τον παραγωγικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας», πρόσθεσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η αξιοπιστία μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών θα ενισχυθεί σημαντικά και οι πληρωμές θα γίνονται πλέον με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα».

