Κατερίνα Λέχου: «Το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Λέχου

Την Κατερίνα Λέχου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Η ηθοποιός μίλησε τόσο για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο όσο και για τη σημασία που έχει για την ίδια η φροντίδα της εμφάνισης της.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Λέχου παραδέχθηκε αρχικά πως “δεν αναπολώ τίποτα από το παρελθόν. Μ’ αρέσει να ζω το τώρα και να περιμένω το καινούργιο”.

“Φυσικά και μπορεί να είμαι με μια φόρμα αλλά θεωρώ ότι το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός. Δεν είναι κοκεταρία” υπογράμμισε, παράλληλα, η Κατερίνα Λέχου στις νέες  δηλώσεις.

