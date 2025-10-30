Κατερίνα Λέχου: «Το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία»

Την Κατερίνα Λέχου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Η ηθοποιός μίλησε τόσο για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο όσο και για τη σημασία που έχει για την ίδια η φροντίδα της εμφάνισης της.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Λέχου παραδέχθηκε αρχικά πως “δεν αναπολώ τίποτα από το παρελθόν. Μ’ αρέσει να ζω το τώρα και να περιμένω το καινούργιο”.

“Φυσικά και μπορεί να είμαι με μια φόρμα αλλά θεωρώ ότι το να προσέχεις την εμφάνιση σου είναι πολιτισμός. Δεν είναι κοκεταρία” υπογράμμισε, παράλληλα, η Κατερίνα Λέχου στις νέες δηλώσεις.