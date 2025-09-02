Λέχου, Κακούρης, Κουκουράκης μαζί σε σειρά της ΕΡΤ1

Νάντια Ρηγάτου

Media

Λέχου, Κακούρης, Κουκουράκης μαζί σε σειρά της ΕΡΤ1

Οι τρεις ηθοποιοί βρέθηκαν και πραγματοποίησαν την πρώτη ανάγνωση σεναρίου της νέας σειράς.

Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης και Γιάννης Κουκουράκης θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το χειμώνα στη μίνι σειρά της Ερτ1 “Θάλασσες μάς χώρισαν“.

Το σενάριο υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου και τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Χρήστος Δήμας.

Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια και αρχίζει το 1937, στη Σύμη υπό ιταλική κατοχή, εκεί όπου ένας οικογενειακός θάνατος θα σημάνει την αρχή μιας διαδρομής με σταθμούς την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, διατρέχοντας ιστορικές περιόδους γεμάτες αναταραχή και ανατροπές.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκονται οι αδελφές Παρασκευούλα και Ελπίδα, που έρχονται αντιμέτωπες με τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα σφραγίσει τη ζωή τους.

Η σειρά φωτίζει βαθιά προσωπικές στιγμές μέσα σε ένα ιστορικά φορτισμένο πλαίσιο, εξετάζοντας τι σημαίνει να αγαπάς αληθινά, να συγχωρείς και να αντέχεις.

Στην πρώτη ανάγνωση συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Αθηνά Λίμπαντση, Βαγγέλης Στρατηγάκος.

Η παραγωγή ξεκινά σύντομα, με στόχο να φωτίσει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη.

Aπό αριστερά: Κλεοπάτρα Σβανά, βοηθός σκηνοθέτη, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Λέχου, η σεναριογράφος Σοφία Σωτηρίου, Αθηνά Λίμπαντση, Νεφέλη Κουρή, Γιάννης Κουκουράκης

