Ιταλία: Σκάνδαλο με «στημένους αγώνες» στο ποδόσφαιρο – Διαιτητές έδειχναν αδικαιολόγητες κάρτες για να επηρεάσουν αποτελέσματα

Φωτογραφία: Unsplash

Ένα νέο σκάνδαλο συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς πέντε άτομα τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Ποινή», που διεξάγεται από την οικονομική αστυνομία της Ιταλίας και τους καραμπινιέρι στην Ρέτζιο Καλάμπρια.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Λουϊτζι Κατανόζο, διαιτητής της Primavera και της Serie C, ο οποίος κατηγορείται ότι δωροδόκησε αρκετούς συναδέλφους του με ποσά έως και 10.000 ευρώ για να χειραγωγήσει τα αποτελέσματα των αγώνων και να διευκολύνει την επαλήθευση «στημένων στοιχήματων» με βάση τον αριθμό των γκολ.

Η έρευνα άρχισε μετά την ανίχνευση μιας ασυνήθιστης ροής στοιχημάτων σε έναν αγώνα του πρωταθλήματος Primavera και συγκεκριμένα τον αγώνα Μπενεβέντο-Τσεζένα, στον οποίο είχαν στοιχηματισθεί σχεδόν 41.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, Τζιουζέπε Μπορέλι, το δίκτυο βασιζόταν σε ένα καλά οργανωμένο σύστημα διαφθοράς, το οποίο υποστηρίχθηκε από δύο επιχειρηματίες από την Τοσκάνη, οι οποίοι κατείχαν ένα πρακτορείο στοιχημάτων στο Σέστο Φιορεντίνο και έχουν ήδη συλληφθεί.

Δεν πιστεύεται ότι κανένας παίκτης εμπλέκεται άμεσα, αλλά σύμφωνα με την εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», διεφθαρμένοι διαιτητές φέρονται να έδειξαν αδικαιολόγητες κίτρινες και κόκκινες κάρτες για να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Μάλιστα, η εισαγγελία πιστεύει ότι ο Κατανόζο σχεδίαζε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

