Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε μαγαζί στα Λεχαινά

Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε ανήλικος, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Λεχαινών, στην Ηλεία. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του μαγαζιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο 16χρονος ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας. Παράλληλα, θα ενημερωθεί η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.