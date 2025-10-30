Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε μαγαζί στα Λεχαινά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε ανήλικος, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Λεχαινών, στην Ηλεία. Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του μαγαζιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο 16χρονος ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.  Παράλληλα, θα ενημερωθεί η αρμόδια Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Τα συμπτώματα στο πόδι που μπορεί να είναι πρώιμα σημάδια καρκίνου του παγκρέατος

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται σήμερα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Γιατί ενδέχεται να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή τους και τι θα ισχύσει για τον  ...

ChatGPT Atlas: Το νέο πρόγραμμα περιήγησης της OpenAI είναι «90% πιο ευάλωτο» σε επιθέσεις από το Google Chrome – Τι λέει ν...

Πώς είναι σήμερα το «Hotel of Doom» που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν; Ποιες οι φιλοδοξίες του «αύριο»;
περισσότερα
10:20 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Έκλεισε η Εμμανουήλ Μπενάκη – Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 30/10 στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, στο κ...
10:03 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Αστυνομικοί στα μουσεία μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο – Οι «300» που θα προστατεύουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς στην Ελλάδα

Η πρόσφατη άκρως εντυπωσιακή κλοπή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και το ενδεχόμενο να υπά...
09:35 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Βγήκαν βόλτα με το αγροτικό και άρχισαν να μπουγελώνουν τους περαστικούς

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10 στη Λάρισα, με ένα αγροτικό όχημα που κινούν...
09:25 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε και τραυμάτισε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του – Ο άγριος καβγάς που προηγήθηκε

Χτύπησε με σφυρί -πάνω σε καβγά- τον 70χρονο συγκάτοικό του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς