Ευαγγελία Συριοπούλου: «Όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν παθαίνω σοκ, δεν κοιμάμαι το βράδυ…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευαγγελία Συριοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/evagelia_siriopoulou_official

Στην εκπομπή «Μαμά-δες» και την Ευγενία Δημητροπούλου έδωσε συνέντευξη η Ευαγγελία Συριοπούλου. Η ηθοποιός, η οποία έχει δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια με τον Στράτο Πατσατζή, μίλησε για τη δική της εμπειρία από τη μητρότητα. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον σύζυγό της έχουν αποκτήσει δύο γιους. Το μεγάλο παιδί του ζευγαριού γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου του 2021, ενώ το μικρό στις 16 Οκτωβρίου του 2024.

Αναφερόμενη στην καθημερινότητά της με τους γιους της, η Ευαγγελία Συριοπούλου είπε ότι: «Δεν αγχώνομαι γενικά, είμαι πολύ του προγράμματος. Αυτό με βοηθάει στον χαρακτήρα μου πολύ, για να έχω έναν μπούσουλα και τα παιδιά είναι ήρεμα μέσα σ’ αυτό. Οπότε, αφού όλοι είμαστε καλά μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προχωράμε όμορφα!».

«Σίγουρα έχω κάποια πράγματα ισορροπήσει αλλά και με τη βοήθεια του μπαμπά, ο οποίος είναι λίγο πιο λογικός και δεν χάνει την ψυχραιμία του. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν, παθαίνω σοκ. Δεν κοιμάμαι το βράδυ, είμαι λίγο… Έχω πολύ μεγάλο άγχος. Δηλαδή στεναχώρια!», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Τώρα, αυτό βέβαια, όσο περνάει ο καιρός… Με τον Νίκο το είχα πολύ πιο έντονα. Με τον Κωνσταντίνο τώρα, κάπως έχω μπει σε ένα άλλο σκαλοπάτι, που μπορώ να τα ελέγξω λίγο καλύτερα τα πράγματα, τα συναισθήματά μου και ξέρω τι έρχεται!».

