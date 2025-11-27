Πόπη Μαλλιωτάκη: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου – Δικές μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω»

Η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, συνάντησε την Πόπη Μαλλιωτάκη και τον Βασίλη Λαζαρίδη. Ανάμεσα σε άλλα, η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε και για το θέμα των φωτογραφιών που ανεβάζει στο Instagram προφίλ της. Η ίδια τόνισε ότι είναι δικαίωμά της να επεξεργάζεται τα στιγμιότυπα και να χρησιμοποιεί φίλτρα, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της με το γεγονός πως γυναίκες την σχολιάζουν αρνητικά γι’ αυτό.

Μιλώντας για έναν θαυμαστή που είχε παλαιότερα, η Πόπη Μαλλιωτάκη είπε: «Πρέπει να ήταν εδώ της γειτονιάς, να ήξερε πού μένω, γιατί ήξερε και την πόρτα μου. Μου άφηνε σημείωμα, ότι με θαυμάζει, ότι θέλει να μου στείλει λουλούδια, μου έστειλε και μία φορά λουλούδια. Όχι δεν φοβήθηκα. Όταν κλειδώνει η πόρτα μου τι έχω να φοβηθώ;».

Σχετικά με τις φωτογραφίες που ανεβάζει και τις αντιδράσεις που υπάρχουν, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, εγώ δεν το έχω αρνηθεί. Δικές μου είναι οι φωτογραφίες, ό,τι θέλω θα κάνω! Τι σε νοιάζει εσένα αν εγώ θέλω και γουστάρω να κάνω το πρόσωπό μου. Δανεικά μου δίνεις; Με λιθοβολούν, συνέχεια, με εκνευρίζει ειδικά από τις γυναίκες. Είναι αξιολύπητες!».