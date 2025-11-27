Shaya: Η αποκάλυψη για το περιστατικό με θαυμαστή – «Άρχισε να με πιάνει και έβγαλα το τακούνι μου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Shaya

Την Shaya υποδέχτηκε την Πέμπτη (27/11) στην εκπομπή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή. H γνωστή τραγουδίστρια από το 2001 εργάζεται στον χώρο της μουσικής, και έχει διαγράψει αναμφίβολα μία επιτυχημένη πορεία. Στη συνέντευξή της, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως της έχουν συμβεί διάφορα με θαυμαστές, και περιέγραψε ένα άσχημο περιστατικό που της είχε τύχει, εξηγώντας και το πώς το διαχειρίστηκε.

Ανάμεσα σε άλλα, η Shaya ανέφερε στη συνέντευξή της πως: «Μου έχουν τύχει διάφορα με θαυμαστές, εννοείται. Εγώ πάντα είμαι ευγενική, αλλά μόλις ξεφεύγει η κατάσταση…».

Συνεχίζοντας, η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε: «Έχει τύχει εκτός Αθήνας που έχω πάει σε live, σε μια άλλη πόλη, που κάπως ένιωσε ότι από τη στιγμή που εγώ έχω πάρει μπουκάλι και ήρθα, είναι υποχρέωσή σου να έρθεις στην παρέα μου και άρχισε να με βρίζει που δεν πάω και δεν κάθομαι στην παρέα του και τα λοιπά.

Άρχισε να με πιάνει και κάποια στιγμή του λέω “κοίτα”, αρχίζω και κάνω την κίνηση να βγάλω το τακούνι μου… Λέω, τι άλλο έχω αυτή τη στιγμή; Πάω να βγάλω το τακούνι, το έχω στο χέρι μου πλέον και σταμάτησε και έφυγε πάρα πολύ θυμωμένος, αλλά εντάξει, οκ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

Επαγγελματικές μισθώσεις: Παρατείνεται το πλαφόν 3% – Τι αναφέρει η νέα τροπολογία

Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το επικαιροποιημένο Μητρώο εκπαιδευτικών – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:36 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά, τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το πρωί της Πέμπτης (27/11) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά....
16:06 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ίαν Στρατής: Η συγκινητική εξομολόγηση για την κόρη του – «Είναι μια φανταστική εμπειρία, σχεδόν κλαίω κάθε μέρα»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά έδωσε ο Ίαν Στρατής, η οποία προβλήθηκε το πρωί τ...
14:11 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Αντώνης Ρέμος: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του videoclip για το νέο του τραγούδι, «Δευτέρα»

Ο Αντώνης Ρέμος κάνει τη «Δευτέρα» συναρπαστική με το νέο του τραγούδι που κυκλοφορεί στις str...
13:15 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για Αλέξανδρο Λυκούδη: «Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή»

«Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω» δήλωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»