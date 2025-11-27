Shaya: Η αποκάλυψη για το περιστατικό με θαυμαστή – «Άρχισε να με πιάνει και έβγαλα το τακούνι μου…»

Την Shaya υποδέχτηκε την Πέμπτη (27/11) στην εκπομπή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή. H γνωστή τραγουδίστρια από το 2001 εργάζεται στον χώρο της μουσικής, και έχει διαγράψει αναμφίβολα μία επιτυχημένη πορεία. Στη συνέντευξή της, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως της έχουν συμβεί διάφορα με θαυμαστές, και περιέγραψε ένα άσχημο περιστατικό που της είχε τύχει, εξηγώντας και το πώς το διαχειρίστηκε.

Ανάμεσα σε άλλα, η Shaya ανέφερε στη συνέντευξή της πως: «Μου έχουν τύχει διάφορα με θαυμαστές, εννοείται. Εγώ πάντα είμαι ευγενική, αλλά μόλις ξεφεύγει η κατάσταση…».

Συνεχίζοντας, η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε: «Έχει τύχει εκτός Αθήνας που έχω πάει σε live, σε μια άλλη πόλη, που κάπως ένιωσε ότι από τη στιγμή που εγώ έχω πάρει μπουκάλι και ήρθα, είναι υποχρέωσή σου να έρθεις στην παρέα μου και άρχισε να με βρίζει που δεν πάω και δεν κάθομαι στην παρέα του και τα λοιπά.

Άρχισε να με πιάνει και κάποια στιγμή του λέω “κοίτα”, αρχίζω και κάνω την κίνηση να βγάλω το τακούνι μου… Λέω, τι άλλο έχω αυτή τη στιγμή; Πάω να βγάλω το τακούνι, το έχω στο χέρι μου πλέον και σταμάτησε και έφυγε πάρα πολύ θυμωμένος, αλλά εντάξει, οκ».