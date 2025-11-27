Μάρα Δαρμουσλή: «Μας έβαλε και τις δύο τιμωρία, να είμαστε πλάτη στο κοινό και να κάνουμε το φύκι»

Η Μάρα Δαρμουσλή έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε ένα άσχημο περιστατικό που είχε βιώσει, σε συνεργασία της με σκηνοθέτιδα σε παιδική παράσταση που συμμετείχε.

Σύμφωνα με την Μάρα Δαρμουσλή, η γυναίκα που είχε αναλάβει να σκηνοθετήσει την παράσταση, προσέβαλε πολύ άσχημα σε πρόβα την πρωταγωνίστρια. Η καλλιτέχνις θέλησε να υπερασπιστεί την συνάδελφό της, και στο τέλος τιμωρήθηκαν και οι δύο ηθοποιοί.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή της η Μάρα Δαρμουσλή εξήγησε πως: «Δεν έχω βιώσει άμεσα εγώ η ίδια κακοποιητική σωματική συμπεριφορά, αλλά λεκτική, εντάξει, μπορεί να έχει ξεφύγει».

«Μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα σε πρόβα και μάλιστα σε παιδική παράσταση, όπου η σκηνοθέτις προσέβαλε πάρα πολύ άσχημα την πρωταγωνίστρια. Το πήρα πολύ προσωπικά και της είπα: “Αν έχεις κάποιο παράπονο για το πώς το κάνει, δείξε της”.

Δεν απάντησε φυσικά. Μας έβαλε και τις δύο τιμωρία, να είμαστε πλάτη στο κοινό και να κουνιόμαστε, να κάνουμε το φύκι», περιέγραψε η ηθοποιός.