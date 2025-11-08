Μάρα Δαρμουσλή για νευρική ανορεξία: «Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς»

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ1, «Τζενeρέισον ΣΚ» βρέθηκε η Μάρα Δαρμουσλή όπου και μίλησε για την μάχη της με την νευρική ανορεξία και πως κατάλαβε τα συμπτώματα.

«Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς. Ένα από τα βασικά μου συμπτώματα ήταν ότι είχα τάσεις λιποθυμίας, είχα φωτοευαισθησία, δεν άντεχα το φως του ήλιου. Αλλά το πιο ύπουλο όσον αφορά τις διατροφικές διαταραχές γιατί αυτό μεταπήδησε άλλαξε πρόσωπο, έγινε βουλιμία. Η βουλιμία είναι κάτι που δεν το ξεχωρίζεις ούτε στον εαυτό σου», ανέφερε η Μάρα Δαρμουσλή.

«Υπάρχουν και οι άλλες μορφές (σ.σ. της βουλιμίας) όπως η δική μου λόγω της δουλειάς. Μιλάμε για τα χρόνια που ασχολούμαι με το μόντελινγκ εκείνη την εποχή που υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Πρέπει να χωράς στο 36 γαλλικό ανεξαρτήτου κατασκευής, οικογενειακής δομής ή οτιδήποτε. Επομένως μέσα σε όλη αυτή την κατάχρηση να βρω τρόπους να χάσω πολλά κιλά, να διατηρώ τη γραμμή μου που δεν είναι φυσιολογική είναι εφηβική. Δεν είμαι έφηβος. Δεν μπορώ να είμαι έφηβος για πάντα», είπε η Μάρα Δαρμουσλή.

«Σε αυτή η κατάχρηση χαπιών, η εξουθενωτική γυμναστική, δηλαδή σε περιόδους τώρα έπαιζε Champions League μπορεί να ήμουν πάνω στον διάδρομο και να τρέχω τον έναν αγώνα πίσω από τον άλλον. Οι ποδοσφαιριστές στην 1,5 ώρα σταματούσαν. Εγώ συνέχιζα. (…) Το έκανα για να δουλεύω για ήθελα να είμαι όσο πιο σωστή γίνεται στη δουλειά μου. Επομένως μέσα σε όλη αυτή την τελειομανία καθότι και αριστούχος στο σχολείο ήθελα να είναι όλα τέλεια, όλα πρέπει να είναι αλάνθαστα κάνεις το μεγαλύτερο λάθος», συμπλήρωσε η Μάρα Δαρμουσλή.

«Όσον αφορά την ανορεξία το κατάλαβα εγκαίρως διότι είμαι 1.74 και επέστρεψα στα 47 κιλά, σε ηλικία 17 χρονών», εξήγησε στη συνέχεια η Μάρα Δαρμουσλή.

