Γιατί ρε πατέρα- επόμενο επεισόδιο: Ο Φώντας στα χέρια του Μιχαήλου

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο 8ο επεισόδιο

Ο Φώντας είναι έτοιμος να μπει στο κομμωτήριο, αλλά όλα πάνε λάθος και ο Μιχαήλος καταφέρνει τελευταία στιγμή να το σκάσει, την ώρα που μέσα στον χώρο εκτυλίσσονται κωμικοτραγικές καταστάσεις.

Από την άλλη, η Αντιγόνη με τον Ορέστη απολαμβάνουν για πρώτη φορά ένα ρομαντικό δείπνο, γεγονός που «ξυπνάει» το τέρας της ζήλειας στην Χρυσώ.

Κι επειδή η νύχτα είναι μεγάλη, ο Φώντας μεθάει για τα καλά στον «Βούρκο» και έρχεται, κατά τύχη, ξανά σε επαφή με την Τίνα.

Η συνάντηση αυτή, όμως, θα τον οδηγήσει χωρίς να το θέλει στο σπίτι του Μιχαήλου και τότε… ξεκινάει και πάλι ο πανικός!

 «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου_ Κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Δείτε το trailer: 

18:48 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

