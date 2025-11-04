Γιατί ρε πατέρα: Η Χρυσώ και η Αντιγόνη γνωρίζουν έκπληκτες τη μέλλουσα «σύζυγο» του Φώντα, απόψε στις 22:30

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται σε νέο ραντεβού από απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και κάθε Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η Διαμάντω σώζει τον Φώντα και η Τίνα αμέσως τον περιθάλπει. Στο σπίτι της διαδραματίζεται ένας χωρισμός, μία νέα σχέση, αλλά και σημαντικές αποκαλύψεις.

Παράλληλα, στο σπίτι του Μιχαήλου, η Βιβή βρίσκει ένα κλειδί και από θύμα μετατρέπεται γρήγορα σε θύτης, όταν απειλεί ανοιχτά τη Μάγδα.

Όμως, η αναγγελία ενός απρόσμενου θανάτου δίνει οριστικό τέλος στην περιπέτεια των ηρώων.

Το μόνο που έχει μείνει μετέωρο είναι αν θα δεχτούν τελικά να κληρονομήσουν το κομμωτήριο του Τσατσάνη. Όταν φτάνουν εκεί, θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά τίποτα δεν έχει τελειώσει…

