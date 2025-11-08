Χαλκίδα: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκίδα: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στην περιοχή Δαρίγκ της Χαλκίδας, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το όχημα υπέστη σημαντικές φθορές λόγω της πτώσης του δέντρου, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, στο σημείο υπάρχει στάση λεωφορείου, από την οποία περνούν καθημερινά πολλοί πολίτες. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, αν το περιστατικό είχε συμβεί λίγα λεπτά νωρίτερα ή αργότερα, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ήταν τραγικά.

Το επικίνδυνο περιστατικό έκανε γνωστό ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

21:33 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

