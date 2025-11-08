Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στα Χανιά, όταν κατέρρευσε ένα μεγάλο μπαλκόνι, του τελευταίου ορόφου μίας ημιτελούς εδώ και χρόνια οικοδομής, που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνίας, με αποτέλεσμα κομμάτια από τσιμέντο να σκορπιστούν σε μεγάλη έκταση.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων και μάλιστα σε ώρα που υπάρχει μεγάλη κίνηση και οχημάτων αλλά και πεζών.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, από τύχη τα συντρίμμια δεν έπεσαν σε κάποιον πεζό ή διερχόμενο όχημα, παρά μόνο προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, αρχικά κατάρρευσε το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου και κατά την πτώση του συμπαρέσυρε και αυτό που βρίσκεται απο κάτω.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ενώ ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Χανίων για να καθαριστεί το οδόστρωμα, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας κατάρρευσης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη οικοδομή στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου είναι σε ημιτελή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια και εκτιμάται ότι οι τελευταίες ραγδαίες βροχοπτώσεις επιβάρυναν την κατάσταση της οικοδομής.

Δείτε εικόνες: