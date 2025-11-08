Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Ένας εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στα Χανιά, όταν κατέρρευσε ένα μεγάλο μπαλκόνι, του τελευταίου ορόφου μίας ημιτελούς εδώ και χρόνια οικοδομής, που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνίας, με αποτέλεσμα κομμάτια από τσιμέντο να σκορπιστούν σε μεγάλη έκταση.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων και μάλιστα σε ώρα που υπάρχει μεγάλη κίνηση και οχημάτων αλλά και πεζών.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, από τύχη τα συντρίμμια δεν έπεσαν σε κάποιον πεζό ή διερχόμενο όχημα, παρά μόνο προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, αρχικά κατάρρευσε το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου και κατά την πτώση του συμπαρέσυρε και αυτό που βρίσκεται απο κάτω.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ενώ ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Χανίων για να καθαριστεί το οδόστρωμα, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας κατάρρευσης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη οικοδομή στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου είναι σε ημιτελή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια και εκτιμάται ότι οι τελευταίες ραγδαίες βροχοπτώσεις επιβάρυναν την κατάσταση της οικοδομής.

Δείτε εικόνες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός στην άσκηση: Τι είναι και πώς περιγράφουν οι γυναίκες αυτό το συναίσθημα

Φθινοπωρινή τριχόπτωση: Πότε να ανησυχήσουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε

Σύνταξη με ένσημα από τον ΟΓΑ έως και 9 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών – Τα κριτήρια και οι επιλέξιμες δαπάνες

Ο πιο ακριβός καφές του κόσμου πωλείται στο Ντουμπάι – Πόσο στοιχίζει ένα φλιτζάνι

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:33 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Ρωμανός: Νέα παράταση έξι μηνών στην κράτησή του για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποφάσισε με βούλευμά του να παραταθεί για άλλους έξι μήνε...
21:25 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αθήνα για τους αγώνες των 5 χιλιόμετρων

Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή νωρίτερα σήμερα στο κέντρο της ...
21:09 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Βόλος: Χειροπέδες σε λιμενικό από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. – Κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα έναντι αμοιβής

Στη σύλληψη ενός αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στον Βόλο προχώρησαν οι «αδιάφθοροι« της ΕΛ...
20:50 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Χαλκίδα: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στην περιοχή Δαρίγκ της Χαλκίδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα