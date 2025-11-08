Αταμάν: «Ελπίζουμε να είναι στην Αθήνα αύριο ο Κένεθ Φαρίντ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κένεθ Φαρίντ για συνεργασία διάρκειας δύο μηνών. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή (9/11), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Ο Φαρίντ θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του «τριφυλλιού», με στόχο να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου ενόψει της «διαβολοβδομάδας» που ακολουθεί στη Euroleague, απέναντι σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 35χρονος πρώην ΝΒΑer προορίζεται για συμπληρωματικό ρόλο στη φροντ λάιν των «πρασίνων», με τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο να συνεχίζουν παράλληλα την αναζήτηση βασικού σέντερ.

Ο Αταμάν, μιλώντας μετά τη λήξη του αγώνα με το Περιστέρι, αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον της ομάδας για τον Τσαρλς Μπάσι, επιβεβαιώνοντας τα σχετικά δημοσιεύματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει, προς το παρόν, κάποια εξέλιξη.

«Νομίζω ότι ήδη το γνωρίζετε. Οι φίλοι σας τα γράφουν πριν καν υπογράψουμε τον Φαρίντ», δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός, προσθέτοντας: «Ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα και, εφόσον περάσει επιτυχώς τα ιατρικά τεστ, θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε στην “ διαβολοβδομάδα”. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Μπάσι· η ομάδα εργάζεται πάνω σε αυτό, αλλά αυτού του είδους οι περιπτώσεις χρειάζονται χρόνο».

Στο μεταξύ, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Αταμάν μίλησε και για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, τονίζοντας ότι: «Αυτή τη στιγμή αν δεν μετρήσουμε τον Μήτογλου ως “5” αλλά ως “4”, έχουμε 0 σέντερ. Οπότε προσπαθούμε να ψάξουμε περισσότερο. Ελπίζω να επιστρέψει ο Λεσόρ αλλά δεν είναι ξεκάθαρη η κατάστασή του. Θα αποφασίσει με το κλαμπ τι θεραπεία ή χειρουργείου θα κάνει αυτές τις μέρες. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν επαφές με πολλούς ιατρούς, δικούς μας και άλλους. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να ψάξουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούμε να βρούμε τώρα. Ο Φαρίντ είναι παίκτης με εγγυημένο συμβόλαιο δύο μηνών και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας ή όχι».

