Θέμης Σοφός: Υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών – Την Τρίτη η κεντρική προεκλογική ομιλία του

Την Τρίτη στις 19:00 το Ξενοδοχείο Τιτάνια θα πραγματοποιηθεί η κεντρική προεκλογική ομιλία του Θέμη Σοφού, ο οποίος είναι υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Θα προλογίσει η Εισαγγελέας Εφετών ε.τ., Γεωργία Τσατάνη.

 

«Εκφράζω την ανησυχία μου για την πορεία της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, συλλειτουργοί της οποίας είμαστε όλοι εμείς οι δικηγόροι, ανησυχία που όπως είναι ευνόητο αφορμάται από τη βαθειά πίστη του δικηγορικού σώματος, όχι μόνον στην αξία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, αλλά και στην ανάγκη εξασφάλισής της στη σύγχρονη δυσχερή περίοδο μεταβολών και νέων δυσεφάρμοστων δικαστικών χαρτογραφήσεων κατά τη νομοθέτηση», είχε αναφέρει ο Θέμης Σοφός τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του.

«Στην πρακτική αυτή δεν αρκούν οι ανακοινώσεις. Χρειάζεται μαχητική και αδιαπραγμάτευτη δράση στο πλαίσιο μιας συστημικής προσέγγισης. Έχει αποδειχθεί αδιέξοδη, ατελής και ατελέσφορη μια αντισυστημική προσέγγιση του κοινωνικού αγώνα, απλά «για να κάνουμε φασαρία». Επιχειρηματολογία και εποικοδομητικός διάλογος απαιτείται, από ελεύθερη συνείδηση με ελεύθερη και αδέσμευτη σκέψη και φωνή», είχε δηλώσει τότε.

Να σημειωθεί ότι οι εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών θα πραγματοποιηθούν την 30η Νοεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου.

