Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα: Το ταξίδι «αστραπή» στην Μάλτα – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΜΠΟΜΠΑ

Μια μικρή ανάσα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αποφάσισαν να πάρουν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, επιλέγοντας ως προορισμό τη μαγευτική Μάλτα για ένα 24ωρο γεμάτο εικόνες και εμπειρίες.

Το ζευγάρι, που λατρεύει τα ταξίδια και δεν χάνει ευκαιρία να εξερευνά νέους προορισμούς, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες, με πιο χαρακτηριστική αυτή μπροστά από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της Mdina.

ΜΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντυμένοι με casual και άνετα ρούχα, η Χριστίνα και ο Σάκης ποζάρουν με φόντο την ιστορική αρχιτεκτονική, αποπνέοντας θετική ενέργεια.

Το 24ωρο ταξίδι τους, αν και σύντομο, φαίνεται πως τους γέμισε εικόνες και νέες αναμνήσεις, με το ζευγάρι να δείχνει πιο αγαπημένο και δεμένο από ποτέ. Οι followers τους δεν άργησαν να σχολιάσουν θετικά, με χιλιάδες likes και ευχές για περισσότερες τέτοιες στιγμές.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες τους στη Μάλτα

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το YouTube ξεκινά πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» για δημιουργούς που απαγορεύτηκαν λόγω παραπληροφόρησης

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:37 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Νιώθω σαν να ζω μια άλλη ζωή, σαν να ξαναγεννήθηκα»

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για τη μητρότητα, περιγράφοντας την ως μια «άλλη ζωή» και μια «ανα...
22:12 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ρέα Τουτουνζή: «Έκοψα τα μαλλιά μου ύστερα από ερωτική απογοήτευση»

Σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης η Ρέα Τουτουνζή, το Σάββατο 11/10, μίλησε στο «Καλημέρα είπαμε...
21:56 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Γερασιμίδου: «Έφαγα πολλές πόρτες, έφαγα και ψευτιά»

Σε μία συγκινητική συνέντευξη, η Ελένη Γερασιμίδου μίλησε για το μεγάλο της τηλεοπτικό παράπον...
20:24 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Χριστοπούλου: «Αποφάσισα να μην βάλω ποτέ ξανά νερό στο κρασί μου – Αυτό που θα δείτε στην τηλεόραση είμαι εγώ»

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε στο «καλύτερα δεν γίνεται» για το νέο τηλεοπτικό της βήμα, δηλώνον...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης