Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα: Το ταξίδι «αστραπή» στην Μάλτα – ΦΩΤΟ

Μια μικρή ανάσα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αποφάσισαν να πάρουν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, επιλέγοντας ως προορισμό τη μαγευτική Μάλτα για ένα 24ωρο γεμάτο εικόνες και εμπειρίες.

Το ζευγάρι, που λατρεύει τα ταξίδια και δεν χάνει ευκαιρία να εξερευνά νέους προορισμούς, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες, με πιο χαρακτηριστική αυτή μπροστά από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της Mdina.

Ντυμένοι με casual και άνετα ρούχα, η Χριστίνα και ο Σάκης ποζάρουν με φόντο την ιστορική αρχιτεκτονική, αποπνέοντας θετική ενέργεια.

Το 24ωρο ταξίδι τους, αν και σύντομο, φαίνεται πως τους γέμισε εικόνες και νέες αναμνήσεις, με το ζευγάρι να δείχνει πιο αγαπημένο και δεμένο από ποτέ. Οι followers τους δεν άργησαν να σχολιάσουν θετικά, με χιλιάδες likes και ευχές για περισσότερες τέτοιες στιγμές.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες τους στη Μάλτα