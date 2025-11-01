Χριστίνα Μπόμπα: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για το Halloween που ξετρέλανε τους followers της – ΦΩΤΟ

Η επιχειρηματίας και influencer Χριστίνα Μπόμπα έκλεψε τις εντυπώσεις με τη μεταμφίεσή της για το Halloween, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή στις 31/10.

Με αυστηρό καρέ, με έντονο και μυστηριώδες μακιγιάζ και ένα σκηνικό που παραπέμπει σε ταινία, η Χριστίνα κατάφερε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα, προσεγμένη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Η μεταμόρφωσή της θυμίζει περισσότερο ηρωίδα από κινηματογραφικό Halloween party, παρά μια απλή στολή με τις φωτογραφίες του γνωστού φωτογράφου Γιώργου Διαμαντή στα social media.

Οι followers της έσπευσαν να τη συγχαρούν για την επιλογή της, ενώ πολλοί σχολίασαν πως η ίδια «ξέρει πάντα πώς να εντυπωσιάζει χωρίς υπερβολές». Με την χαρακτηριστική της κομψότητα και το χαμόγελό της, η Χριστίνα Μπόμπα απέδειξε ότι μπορεί να συνδυάσει τη φαντασία με το στυλ ακόμα και στις πιο σκοτεινές, “spooky” στιγμές του χρόνου.

Δείτε τις φωτογραφίες με την αλλαγή της Χριστίνας Μπόμπα

Η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τον φωτογράφο Γιώργο Διαμαντή / πηγή φωτογραφίας: Instagram