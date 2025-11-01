Χριστίνα Μπόμπα: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για το Halloween που ξετρέλανε τους followers της – ΦΩΤΟ

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo

Η επιχειρηματίας και influencer Χριστίνα Μπόμπα έκλεψε τις εντυπώσεις με τη μεταμφίεσή της για το Halloween, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Παρασκευή στις 31/10.

Με αυστηρό καρέ, με έντονο και  μυστηριώδες μακιγιάζ και ένα σκηνικό που παραπέμπει σε ταινία, η Χριστίνα κατάφερε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα, προσεγμένη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Η μεταμόρφωσή της θυμίζει περισσότερο ηρωίδα από κινηματογραφικό Halloween party, παρά μια απλή στολή με τις φωτογραφίες του γνωστού φωτογράφου Γιώργου Διαμαντή στα social media.

Οι followers της έσπευσαν να τη συγχαρούν για την επιλογή της, ενώ πολλοί σχολίασαν πως η ίδια «ξέρει πάντα πώς να εντυπωσιάζει χωρίς υπερβολές». Με την χαρακτηριστική της κομψότητα και το χαμόγελό της, η Χριστίνα Μπόμπα απέδειξε ότι μπορεί να συνδυάσει τη φαντασία με το στυλ ακόμα και στις πιο σκοτεινές, “spooky” στιγμές του χρόνου.

Δείτε τις φωτογραφίες με την αλλαγή της Χριστίνας Μπόμπα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
H Χριστίνα με καρέ μαλλιά / πηγή φωτογραφίας: Instagram

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ

Η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τον φωτογράφο Γιώργο Διαμαντή / πηγή φωτογραφίας: Instagram

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
H μεταμόρφωση της influencer που εντυπωσίασε / πηγή φωτογραφίας: Instagram

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

Ανδρουλάκης: Πρέπει να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους – Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ θα φέρει πολιτική αλλαγή

Κικίλιας: Νέα μαρίνα για mega yachts στην Κέρκυρα – Επένδυση 50 εκατ. ευρώ και εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το «Ο» στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:30 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Τζένη Θεωνά: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Τζένη Θεωνά, καθώς πριν μερικές εβδομ...
16:30 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Η γιαγιά μου στο φλιτζάνι μου είχε πει ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από το γράμμα…»

Η Σίσσυ Χρηστίδου προέβη σε μια προσωπική αποκάλυψη, σήμερα 1 Νοεμβρίου, στην εκπομπή της «Χαμ...
12:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Μαζιώτης: «Στις “Άγριες Μέλισσες” με αποκαλούσαν χασοδίκη στον δρόμο όταν δεν μπορούσα να βγάλω την Ελένη από τη φυλακή»

Ο ηθοποιός Δημήτρης Μαζιώτης μιλά στο enikos.gr για τον “Γελοίο” του Ντοστογιέφσκι που υποδύετ...
10:25 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βικτώρια Καρύδα: Συγκινεί με ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιάννη Μακρή 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Η Βικτώρια Καρύδα προκάλεσε συγκίνηση στους followers της, με τη νέα της ανάρτηση στο Instagra...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς