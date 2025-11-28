Europa League: Με γκολ-ποίημα ο Καρέτσας έδωσε την νίκη στην Γκενκ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, 14ος ο Παναθηναϊκός, στην 17η θέση ο ΠΑΟΚ

Μια γεμάτη ποδοσφαιρική βραδιά πρόσφερε το Europa League, με δυνατά ματς, πολλά γκολ και σημαντικές εξελίξεις στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ. Οι Άστον Βίλα, Πόρτο, Λιόν, Λιλ και Σέλτικ ήταν οι μεγάλες νικήτριες της 5ης αγωνιστικής, κάνοντας καθοριστικά βήματα για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Άστον Βίλα συνέχισε τις καλές εμφανίσεις της, επικρατώντας με 2-1 της Γιουνγκ Μπόις, φτάνοντας έτσι τους 12 βαθμούς και «πιάνοντας» τη Μίντιλαντ στην κορυφή του ομίλου. Η δανέζικη ομάδα την ίδια ώρα γνώριζε την ήττα με το ίδιο σκορ (2-1) στο «Ολίμπικο» από τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό στη θέση του Τσελίκ.

Η Πόρτο, με εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της στο «Ντραγκάο», επικράτησε άνετα της Νις με 3-0, χάρη στα δύο γκολ του Βέιγκα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Με τη νίκη αυτή έφτασε τους 10 βαθμούς και παρέμεινε κοντά στις δύο πρώτες θέσεις.

Η Βικτόρια Πλζεν, επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Φράιμπουργκ, σε ένα ματς χωρίς πολλές φάσεις, ενώ η Λιλ εντυπωσίασε με το 4-0 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα.

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στη Βουλγαρία, όπου η Λουντογκόρετς νίκησε τη Θέλτα με 3-2, ενώ σπουδαίο «διπλό» σημείωσε η Σέλτικ στο «Ντε Κάιπ», επικρατώντας της Φέγενορντ με 3-1.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ξεχώρισε το εντυπωσιακό 6-0 της Λιόν επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της με 12 βαθμούς, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι της Μίντιλαντ και της Άστον Βίλα. Η γαλλική ομάδα ήταν ασταμάτητη και κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Μεγάλη εμφάνιση έκανε και η Γκενκ, που επικράτησε 2-1 της Βασιλείας χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του νεαρού διεθνούς Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Έλληνας άσος αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο και χάρισε στην ομάδα του πολύτιμο τρίποντο, που κρατά ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στους «16».

Την ίδια ώρα, η Μπέτις πήρε σημαντική νίκη με 2-1 επί της Ουτρέχτης, ενώ η Μπράγκα απέσπασε ισοπαλία 1-1 στη Σκωτία από τη Ρέιντζερς, αποτέλεσμα που τη διατηρεί μέσα στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Από τα υπόλοιπα ματς ξεχώρισαν οι επιβλητικές νίκες της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 επί της Μάλμε, της Μπολόνια με 4-1 απέναντι στη Σάλτσμπουργκ, αλλά και της Στουτγκάρδης στην Ολλανδία με 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ Ρόμα – Μίντιλαντ 2-1 Πόρτο – Νις 3-0 Φέγενορντ – Σέλτικ 1-3 Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0 Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις 2-1 Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος 1-1 ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ 0-0 Λουντογκόρετς – Θέλτα 3-2 Ρέιντζερς – Μπράγκα 1-1 Μπέτις – Ουτρέχτη 2-1 Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν 0-6 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0 Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ 4-1 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη 0-4 Γκενκ – Βασιλεία 2-1

Η βαθμολογία (Σε 5 αγώνες)