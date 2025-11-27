Την Παρασκευή στο Τυμπάκι η κηδεία του 19χρονου Ραφάηλ – Τα τελευταία λόγια στον πατέρα του και οι σπαρακτικές στιγμές όταν έφτασε η σορός στο πατρικό του

Στο Τυμπάκι θα γραφτεί την Παρασκευή η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τον 19χρονο Ραφαήλ, τον επαγγελματία οπλίτη που σκοτώθηκε όταν χειροβομβίδα εξερράγη στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης. Σύσσωμο το χωριό, όπου μεγάλωσε ο αδικοχαμένος νέος, θα τον οδηγήσει στην τελευταία του κατοικία. Ο πατέρας του στρατιώτη, συγκλόνισε για ακόμη μια φορά, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «το παιδί μου έφυγε χαρούμενο».

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:00, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 μεταφέροντας τη σορό του άτυχου στρατιώτη. Μαζί του επέστρεψε και ο πατέρας του, που είχε μεταβεί στη Ρόδο για να συνοδεύσει το παιδί του πίσω στο νησί. Το φέρετρο, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, παραλήφθηκε από όχημα γραφείου τελετών και την οικογένειά του, με προορισμό το Τυμπάκι όπου θα παραμείνει μέχρι την κηδεία.

Θρήνος, κλάματα, μοιρολόγια για τον 19χρονο

Κατά την άφιξη της σορού στο σπίτι του Ραφαήλ, το συγκεντρωμένο πλήθος, μέσα σε κλίμα πόνου και πένθους, χειροκρότησε τον άτυχο νέο που «χάθηκε» τόσο άδικα.

Mάλιστα, όπως μετέδωσε το creta24 με θρήνο, κλάματα και μοιρολόγια, υποδέχτηκε ο κόσμος το σκεπασμένο με την γαλανόλευκη φέρετρο.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Συντετριμμένος ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ – «Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο»

«Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι». Αυτό δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λίγη ώρα αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με τη σορό του γιού του, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με τον γιο του στη Ρόδο, μία μέρα πριν από την άσκηση που θα μετατρεπόταν σε τραγωδία. «Είμαι μπορώ να πω ”χαρούμενος” γιατί το παιδί μου γιατί πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: ”Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα ”θα ρίξεις και εσύ;”. ”Σιγά μη χάσω το πανηγύρι” μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», δήλωσε.

Το μυαλό του πατέρα του, «τρέχει» συνεχώς και στον 39χρονο επιλοχία που έχει τραυματιστεί βαρύτατα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε.

«Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είμαι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους», τόνισε ακόμα.

Το πρωί της Πέμπτης, στην Ρόδο, ο πατέρας του 19χρονου θέλησε να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο γιος του. Τα πρωτόκολλα όμως είναι αυστηρά αφού οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και δεν του επετράπη. «Πολεμούσα να αφήσω ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι περίεργη», είπε.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τον πατέρα του 19χρονου, να γνωρίζει πως τα πορίσματα για τα αίτια της τραγωδίας θα χρειαστούν χρόνο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «χάθηκε» το παιδί του. «Αυτό που θέλω να πω, κυρίως στους πολιτικούς, και δεν θέλω αυτό να το εκμεταλλευτούν πράσινοι κόκκινοι κίτρινοι ροζ. Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει, καλά τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, αλλά αυτά όλα τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Να κοιτάξουν πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα».

Δίπλα του, νιώθει όλη την χώρα και από αυτό αντλεί δύναμη. «Ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση, όχι μόνο από το Τυμπάκι και την Κρήτη. Έχω μηνύματα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε. Τέλος, ευχαρίστησε τον στρατηγό και τον διοικητή της μονάδας στη Ρόδο, που όπως είπε ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή.

Τυμπάκι: Κλειστά το Γυμνάσιο και το Λύκειο για την κηδεία του Ραφαήλ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το e-mesara.gr, με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

Η απόφαση προβλέπει την αναστολή λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:00 και για όση ώρα διαρκέσει η νεκρώσιμη ακολουθία, «σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Το χρονικό της τραγωδίας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδων. Οι χειροβομβίδες αμυντικού τύπου είχαν μεταφερθεί από τη μονάδα, όπως ορίζεται, και πριν την άσκηση πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος έλεγχος από πυροτεχνουργούς.

Τον έλεγχο είχαν αναλάβει ο 39χρονος επιλοχίας – έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα πέντε στη Ρόδο – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ που είχε μόλις τοποθετηθεί στη Μονάδα Υλικού Πολέμου του νησιού.

Ο νεαρός στρατιωτικός είχε ολοκληρώσει πρόσφατα το «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια την ειδική εκπαίδευση πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας.

Πώς συνέβη η έκρηξη

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός και ο ακρωτηριασμός του 39χρονου στο δεξί χέρι δείχνουν ότι πιθανότατα κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης, σύμφωνα με το Star. Ο 19χρονος βρισκόταν πολύ κοντά του, σχεδόν μέσα στη θραυσματική δέσμη, με αποτέλεσμα να δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των θραυσμάτων και να χάσει ακαριαία τη ζωή του.