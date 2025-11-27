Χονγκ Κονγκ: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την φωτιά στους ουρανοξύστες – Ο ρόλος των ικριωμάτων από μπαμπού στην εξάπλωση της λαίλαπας

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε κορυφαία στελέχη μιας κατασκευαστικής εταιρείας με την υποψία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τη χειρότερη φωτιά εδώ και σχεδόν 80 χρόνια στην πόλη, σε ένα συγκρότημα με ουρανοξύστες, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους, την ώρα που 250-300 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι έρευνες για να καθοριστούν τα αίτια της τραγωδίας ξεκίνησαν, σύμφωνα με τις αρχές, ιδίως για τον ενδεχόμενο ρόλο ικριωμάτων από μπαμπού που είχαν τοποθετεί στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης. Τουλάχιστον 3 άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση.

Οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά εικόνες από τον τόπο του συμβάντος έδειξαν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στα πράσινα δίχτυα που κάλυπταν τις σκαλωσιές που είχαν στηθεί γύρω από το συγκρότημα των κατοικιών.

Μερικά από τα πλέγματα μπαμπού έπεσαν στο έδαφος τυλιγμένα στις φλόγες. Για δεκαετίες, στην πρώην βρετανική αποικία με τους πολυώροφους ουρανοξύστες, το μπαμπού ήταν το υλικό επιλογής για τις σκαλωσιές – φθηνό, άφθονο και ευέλικτο – δεμένο με νάιλον κορδόνια.

Ένα από τα οκτώ κτίρια γλίτωσε

Την επομένη της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο συγκρότημα Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο, οι φλόγες που είχαν τυλίξει τέσσερα από τα οκτώ κτίρια εντέλει έσβησαν, δήλωσαν το απόγευμα τοπική ώρα οι διασώστες και η φωτιά σε άλλες τρεις πολυκατοικίες είναι υπό έλεγχο. Ένα μονάχα κτίριο του συγκροτήματος δεν επλήγη.

Ομάδες διάσωσης έδωσαν μάχη με τον πυκνό καπνό και τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαν αναπτυχθεί για πάνω από ένα 24ωρο, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν κατοίκους που φοβόντουσαν πως είχαν εγκλωβιστεί στους υψηλότερους ορόφους. Σε ένα βίντεο διακρίνονται οι πυροσβέστες, κρατώντας φακούς, να διεξάγουν έρευνες στα αποκαΐδια των ουρανοξυστών το βράδυ της Πέμπτης.

Μεταξύ των 83 νεκρών βρίσκεται ένας πυροσβέστης ηλικίας 37 ετών. Από τους τραυματίες οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 29 σε σοβαρή κατάσταση και 17 σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Μια γυναίκα σε αλλόφρονα κατάσταση, κρατώντας τη φωτογραφία από την αποφοίτηση της κόρης της, αναζητούσε το παιδί της έξω από ένα καταφύγιο, ένα από τα οκτώ όπου οι αρχές έχουν μεταφέρει 900 ενοίκους του συγκροτήματος.

«Εκείνη κι ο πατέρας της δεν έχουν ακόμη βγει έξω», δήλωσε η 52χρονη, Νγκ, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Δεν είχαν νερό να σώσουν το κτίριό μας».

Η αστυνομία συνέλαβε δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικό της εταιρείας Prestige Construction, που είχε αναλάβει έργα συντήρησης των κτιρίων. Η αστυνομία είπε πως οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τη χρήση επικίνδυνων υλικών.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέδειξαν υπερβολική αμέλεια, που οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα και είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, προκαλώντας πολλά θύματα», δήλωσε η αστυνομική διευθύντρια Εϊλίν Τσουνγκ.

Η αστυνομία κατάσχεσε έγγραφα προσφορών, έναν κατάλογο υπαλλήλων, 14 υπολογιστές και τρία κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της εφόδου που έκανε την Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας.

Χειρότερη πυρκαγιά από το 1948

Ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανήλθε σε 83, έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης τοπική ώρα Χονγκ Κονγκ, έγραψε η εφημερίδα South China Morning Post, επικαλούμενη την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρόκειται για τη φονικότερη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια πυρκαγιά σε αποθήκη.

Σε ένα τηλεγράφημα στον επίσκοπο του Χονγκ Κονγκ, καρδινάλιο Στέφεν Τσόου Σάου-γιαν, ο πάπας Λέων έστειλε την «πνευματική αλληλεγγύη του σε όλους όσοι υποφέρουν από τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφής, ιδίως τους τραυματίες και τις οικογένειες που θρηνούν».

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Τζον Λι δήλωσε πως θα δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (39 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) προκειμένου να βοηθηθούν οι κάτοικοι, την ώρα που εταιρείες όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες Xiaomi, Xpeng και Geely, όπως και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του ιδρυτή της Alibaba Τζακ Μα και η Tencent ανακοίνωσαν δωρεές.

Τη δεύτερη νύχτα μετά την πυρκαγιά, δεκάδες πληγέντες φιλοξενούνται σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο, με πολλούς εξ αυτών να λένε πως τα επίσημα καταφύγια θα έπρεπε να προσφερθούν σε εκείνους με τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Ελπίδες ότι η φωτιά θα σβήσει

«Αναμένουμε ότι η πυρκαγιά θα σβήσει εντελώς απόψε», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, σε συνέντευξη Τύπου. «Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε νερό για να μειώσουμε τη θερμοκρασία», πρόσθεσε.

«Εξακολουθούμε να διεξάγουμε πυροσβεστικές επιχειρήσεις σε τέσσερις μεμονωμένες μονάδες, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση διαφόρων μονάδων των επτά κτιρίων, προκειμένου να αποτραπεί η αναφλέξη των συντριμμιών και των θραυσμάτων. Το επόμενο βήμα είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», δήλωσε.

Είπε ακόμα οι νεκροί βρέθηκαν κυρίως στα κτίρια Wang Cheong House και Wang Tai House, δύο από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court., ενώ οι πυροσβέστες βρήκαν ζωντανούς κατοίκους σε αρκετά από τα κτίρια. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους ανθρώπους που βρέθηκαν ζωντανοί.

Ο ίδιος περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις εξαντλητικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες που πάλεψαν με τη φωτιά. «Αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες σε αρκετές περιοχές, όπως το γεγονός ότι η φωτιά εξαπλωνόταν εξαιρετικά γρήγορα, εξαιρετικά γρήγορα… Δεύτερον, λάβαμε πολλές κλήσεις για βοήθεια, οπότε έπρεπε να αποστείλουμε τα πληρώματά μας για να ανταποκριθούν στις κλήσεις για βοήθεια ταυτόχρονα», είπε.

«Επιπλέον, συντρίμμια και ικριώματα έπεφταν από τους επάνω ορόφους, καθιστώντας πολύ δύσκολη την πρόσβασή μας στα πληγμένα κτίρια», πρόσθεσε. «Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως η υψηλή θερμοκρασία, το σκοτάδι και… η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που εμποδιζόταν από τα ικριώματα και τα συντρίμμια που είχαν πέσει».