Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,6 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Κατά 12,6 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (27/11) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6% , ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα το Νο1 πρόβλημα

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%. Ακολουθούν: η διαφθορά με 15,9%, η Υγεία με 5,1%, το Μεταναστευτικό με 3,7%, τα εθνικά θέματα με 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας με 3,4% η Παιδεία με2,1% και η ασφάλεια με 1,9%.

Αξιολόγηση της κυβέρνησης

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.

Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Τσίπρας

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Κτηματολόγιο: Όλες οι αλλαγές που έρχονται – Τι θα ισχύει με την έκδοση οικοδομικών αδειών

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:30 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;»

«Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας στη...
20:19 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Άγριος καβγάς Συρεγγέλα-Κωνσταντοπούλου: «Κάνετε μπούλινγκ σε όλους μας» – «Η βρωμιά σας ξεχειλίζει» – ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καβγάς ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Συρεγγέλα ξέσπασε στην Εξεταστική...
20:17 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Βουλή: Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών για την COP30

Κοινό αίτημα για τη σύγκληση συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υ...
19:51 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Πόση ακόμη «τύχη» αντέχει το Μέγαρο Μαξίμου στην προσπάθεια να κουκουλώσει το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο. Πέρα από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεω...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»