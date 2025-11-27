Καλαμάτα: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο τα ξημερώματα – Άρπαξαν κοσμήματα μέσα σε 20 δευτερόλεπτα και διέφυγαν

Θρασύτατη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο συνέβη τα ξημερώματα στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στο μαγαζί, που βρίσκεται στην οδό Αιπύτου.

Οι δράστες εμφανίστηκαν στις 02:50 τα ξημερώματα και, χρησιμοποιώντας ειδικό εργαλείο, έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας, ανοίγοντας τρύπα στο κάτω μέρος του.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια οι δράστες έσπασαν την βιτρίνα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του καταστήματος. Οι δύο από τους τρεις μπήκαν στο εσωτερικό, όπου παρέμειναν μόλις για 20 δευτερόλεπτα, αρπάζοντας όσα κοσμήματα πρόλαβαν.

Ο τρίτος συνεργός κρατούσε «τσίλιες» έξω από το κατάστημα. Αμέσως μετά, και οι τρεις διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αξία των κλοπιμαίων κοσμημάτων υπολογίζεται σε 30.000–40.000 ευρώ.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση κλοπών σε σπίτια και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή, με τους πολίτες να εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους.

 

