Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, εισηγείται θετικά για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, καθώς και στο Μεγανήσι Λευκάδας, λόγω λειψυδρίας.
Λειψυδρία: Θετική η εισήγηση της ΡΑΑΕΥ για κήρυξη κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» στην Αττική
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αύριο αρχίζει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες – Τι αλλάζει με το νέο σύστημα για τις επιδοτήσεις
17 λεπτά πριν
Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,6 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα
2 ώρες πριν
Τραγωδία στη Ρόδο: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας
2 ώρες πριν
Εικόνες-σοκ από το σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα: Υπάρχουν αίματα από τους τοίχους μέχρι το πι – «Ήταν ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» λέει η κόρη της
3 ώρες πριν
Κόντρα Ανδρουλάκη-Θεοδωρικάκου για τον «Φραπέ»: «Είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη» – «Να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας»
5 ώρες πριν
Τέλος η κακοτυχία στα ερωτικά για 5 ζώδια τον Δεκέμβριο του 2025 – «Έρχονται μαγικές ανατροπές»
6 ώρες πριν
Οι φυσικοί ξαναγράφουν τη θερμοδυναμική για την εποχή της κβαντικής φυσικής – Νέα θεωρία αλλάζει τα δεδομένα
2 ώρες πριν
Τα 10 σημάδια που «φωνάζουν» ότι σας θέλει – Οι κινήσεις που κάνει ένας άνδρας όταν δεν ξέρει πώς να εκφράσει το ενδιαφέρον του
4 λεπτά πριν
Αθήνα: Υπό βροχή και με συνοδεία μουσικής φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
11 λεπτά πριν
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, εκπέμπουν μία απόκοσμη αύρα
17 λεπτά πριν
Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,6 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα
20 λεπτά πριν