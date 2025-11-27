Λειψυδρία: Θετική η εισήγηση της ΡΑΑΕΥ για κήρυξη κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» στην Αττική

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μόρνος- λειψυδρία

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, εισηγείται θετικά για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, καθώς και στο Μεγανήσι Λευκάδας, λόγω λειψυδρίας.

