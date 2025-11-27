Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Παρασκευή

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί θα παραστεί και θα μιλήσουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, όπως αναφέρει σε ενημέρωση του το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 12:45, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Μέτσολα θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.