Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Παρασκευή

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί θα παραστεί και θα μιλήσουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, όπως αναφέρει σε ενημέρωση του το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 12:45, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Μέτσολα θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης – Ποιοι μένουν, τι αλλάζει από το 2026

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η «χρυσή» κλήρωση – Ποιοι θα πάρουν 1.000 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χάρης Δούκας για Πολεοδομίες: «Όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους – Ανεπιθύμητος ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους εξαπέλυσε ο Δήμαρχος...
18:50 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στο δρόμο της εξυπηρέτησης συμφερόντων τρίτων

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους. ...
18:38 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κόντρα Ανδρουλάκη-Θεοδωρικάκου για τον «Φραπέ»: «Είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη» – «Να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη και τον υπουργό...
18:30 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κουντουρά: Ζήτησε από την Κομισιόν 8 ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ατόμων με αναπηρία

Οκτώ προτάσεις για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ κατέθεσε στην Κομι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»