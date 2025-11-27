Λίβερπουλ: Τελεσίγραφο στον Άρνε Σλοτ – «Δύο νίκες αλλιώς…»

Ο Άρνε Σλοτ, σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώθηκε στη θέση του ως προπονητής της Λίβερπουλ μετά από τη σημερινή (27/11) συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο, την επόμενη μέρα από την τελευταία ήττα από την PSV Αϊντχόφεν (1-4) στο Champions League.

Παραμένει υπό πίεση ενώ έλαβε τελεσίγραφο. Έτσι εξακολουθεί στον πάγκο των «Κόκκινων», παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των Reds, έχοντας χάσει εννέα από τους τελευταίους δώδεκα αγώνες τους. Με έναν όρο, να κερδίσει τους επόμενους δύο αγώνες. Η Λίβερπουλ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 12η στην Premier League, αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ την Κυριακή στο Λονδίνο, πριν φιλοξενήσει τη Σάντερλαντ τρεις ημέρες αργότερα στο Άνφιλντ.

«Η Λίβερπουλ δεν έχει απολύσει ποτέ έναν προπονητή που έχει κερδίσει τίτλο», επισήμανε με νόημα ο Τζέιμι Κάραγκερ, πρώην παίκτης του συλλόγου και νυν σχολιαστής για το CBS Sports.

Εξήγησε: «Η Λίβερπουλ είναι διαφορετική από σχεδόν κάθε άλλο ευρωπαϊκό σύλλογο, όπου ο προπονητής είναι βασιλιάς και απολαμβάνει ένα ορισμένο βαθμό ελευθερίας. Η Λίβερπουλ δεν έχει απολύσει ποτέ έναν προπονητή που έχει κερδίσει τίτλο. Ποτέ, σε όλη την ιστορία της. Μετά από λίγα χρόνια, φεύγουν, παραιτούνται. Πάντα ήμουν υπέρ της διατήρησης του προπονητή, επειδή είμαι θυμωμένος με τους παίκτες, πραγματικά θυμωμένος μαζί τους. Αλλά έρχεται ένα σημείο, με οποιονδήποτε προπονητή, σε οποιονδήποτε σύλλογο, όπου η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Προσωπικά, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, όσον αφορά τον προπονητή, αλλά ξέρω ότι πολλοί οπαδοί θα είναι».

