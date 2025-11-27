Νατσιός: Ο πόλεμος τελειώνει αλλά η Ελλάδα δεν είναι με την πλευρά των νικητών

Με αναφορά σε δυο «συγκλονιστικά», όπως τα χαρακτήρισε, γεγονότα, ξεκίνησε ο Δημήτρης Νατσιός την ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

«Το πρώτο εξελίχθηκε στη Ρόδο όπου δύο άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, νέα παιδιά τραυματίστηκαν βαριά, ο ένας θανάσιμα- στην προσπάθειά τους να απασφαλίσουν μια χειροβομβίδα. Αυτά τα παιδιά είχαν αποστολή να θωρακίζουν την εθνική μας ασφάλεια. Είμαστε συγκλονισμένοι. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος», είπε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο «περιστατικό που συνέβη στις ΗΠΑ όταν άγνωστοι πυροβόλησαν και δολοφόνησαν δύο στρατιώτες της εθνικής φρουράς λίγα μέτρα από το Λευκό Οίκο» και το απέδωσε στο ότι «κάποιοι κάνουν τα πάντα για να δυναμιτίσουν την ειρήνη».

«Η ειρήνη στις μέρες μας δε συμφέρει γιατί δεν είναι κερδοφόρα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Γιατί άμα σταματήσει ο πόλεμος, κάποιοι θα σταματήσουν να πωλούν όπλα και να τα οικονομούν από μίζες και συμβόλαια».

Ο πρόεδρος της «Νίκης» κατηγόρησε την Ευρώπη πως «επέτρεψε να ξεκινήσει ένας πόλεμος στην αυλή της, ο πόλεμος της Ουκρανίας με αναρίθμητους νεκρούς, και ακόμα και τώρα την ύστατη ώρα προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρήνη. Ξέρουμε γιατί το κάνουν αυτό. Αν δείτε την εκτίναξη των κερδών της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας η οποία παραλίγο να κλείσει τα προηγούμενα χρόνια θα καταλάβετε γιατί το κάνουν».

«Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν ο “Ηρακλής του στέμματος” δεν είναι με την πλευρά των νικητών. Στείλαμε όπλα στην Ουκρανία, κάναμε εχθρό με όσα είπαμε τη φίλη Ρωσία και τώρα που τελειώνει ο πόλεμος θα μας γράψει με μαύρα γράμματα η ιστορία», συμπλήρωσε.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρα

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως από τις καταθέσεις μαρτύρων «προκύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον» και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «δεν τολμά να τους αγγίξει».

«Τι γνωρίζουν; Και ποιους κρατάνε;», διερωτήθηκε ο κ. Νατσιός.

Τέλος ο πρόεδρος της «Νίκης» αναφέρθηκε στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. «Στο βιβλίο του αποκάλυψε χωρίς να ντρέπεται ότι από την πρώτη κιόλας συνάντηση με την πρόεδρο Μέρκελ έβαλε στη ζυγαριά ως αντάλλαγμα το ιερό όνομα της Μακεδονίας. Φτάνει μάλιστα να αποκαλύψει ότι ένας βουλευτής του, του έλεγε “προσοχή να μην πέσουμε για ένα κωλοόνομα”.

Κωλοόνομα η Μακεδονία που το πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα αντιλαϊκό μνημόνιο και δεν το υπερασπίστηκε η ΝΔ», κατέληξε ο πρόεδρος της «Νίκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ