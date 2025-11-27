Χονγκ Κονγκ: Στους 65 οι νεκροί, περισσότεροι από 300 οι αγνοούμενοι – Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πώς ξέσπασε η φωτιά στους ουρανοξύστες

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο αριθμός των νεκρών από την φωτιά στους ουρανοξύστες έχει αυξηθεί στους 65, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, ενώ οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμα καταφέρει να ανέβουν στην κορυφή των κτιρίων. Ο κόσμος με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όχι μόνο το έργο της κατάσβεσης, αλλά και πώς οι αρχές θα ανταποκριθούν στην πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία του Χονγκ Κονγκ.

Η τραγωδία, που συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη, και προκαλεί πληθώρα δωρεών από την China Inc, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει μια από τις πιο ακριβές αγορές ακινήτων στον κόσμο. Οι κατασκευαστές πιθανότατα θα επιβαρυνθούν με σημαντικά μακροπρόθεσμα κόστη, καθώς εντείνεται ο έλεγχος των αρχών στον κλάδο των κατασκευών.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από «βαριά αμέλεια» μιας κατασκευαστικής εταιρείας που χρησιμοποίησε μη ασφαλή υλικά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί αυξάνεται η πιθανότητα θέσπισης αυστηρότερων προδιαγραφών ασφαλείας σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η καταστροφή του Grenfell Tower στη Βρετανία το 2017 αποτελεί ένα σοβαρό προηγούμενο: Η κυβέρνηση προσπάθησε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από κατασκευαστές και κατασκευαστικές εταιρείες για την προστασία των μισθωτών και την «επιδιόρθωση του συστήματος για το μέλλον».

Προμήθειες για τους άστεγους

Καθώς η φωτιά καίει ακόμα, κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ μεταφέρουν προμήθειες στο συγκρότημα Wang Fuk για τους ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι. Το συγκρότημα φιλοξενούσε περισσότερους από 4.600 ανθρώπους.

Η πυρκαγιά ανέδειξε τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση εύφλεκτων μπαμπού σκαλωσιών και πλεγμάτων για οικοδομικές εργασίες, μια κατασκευαστική παράδοση που χρονολογείται από αιώνες στην ηπειρωτική Κίνα.

Shenzhen residents are delivering materials like blankets to those who are affected by the fire in Hong Kong. Heartbroken by this deadly fire … my deepest condolences to the lives lost in this tragedy🙏 pic.twitter.com/UgQDke0IVj — Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) November 27, 2025

Οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς, αλλά εικόνες από τον τόπο του συμβάντος έδειξαν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στα πράσινα δίχτυα που κάλυπταν τις σκαλωσιές που είχαν στηθεί γύρω από το συγκρότημα των κατοικιών.

Μερικά από τα πλέγματα μπαμπού έπεσαν στο έδαφος τυλιγμένα στις φλόγες. Για δεκαετίες, στην πρώην βρετανική αποικία με τους πολυώροφους ουρανοξύστες, το μπαμπού ήταν το υλικό επιλογής για τις σκαλωσιές – φθηνό, άφθονο και ευέλικτο – δεμένο με νάιλον κορδόνια.

Το Ταμείο βοήθειας και οι δωρεές

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, John Lee, δήλωσε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα ταμείο ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (38,6 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) για να βοηθήσει τους κατοίκους του συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Κινεζικές εταιρείες και όμιλοι έχουν επίσης ανακοινώσει δωρεές για να υποστηρίξουν τα θύματα που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Μεταξύ αυτών είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες Xiaomi, Xpeng και Geely, καθώς και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του ιδρυτή της Alibaba, Jack Ma.

Η τεράστια φωτιά, που εξακολουθεί να μαίνεται στο Χονγκ Κονγκ αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία για την επιρροή του Πεκίνου στην πόλη, την οποία έχει μεταμορφώσει, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, το 2019.

Στο πλαίσιο ριζικών νομοθετικών αλλαγών, οι φωνές υπέρ της δημοκρατίας και άλλοι επικριτές έχουν σιγήσει και οι εκλογές περιορίζονται σε «πατριωτικούς» υποψηφίους, με τις επόμενες εκλογές για το νομοθετικό συμβούλιο να έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία της πυρκαγιάς

Η αστυνομία δήλωσε ότι ενδέχεται να πρόκειται για «βαριά αμέλεια» της κατασκευαστικής εταιρείας που χρησιμοποίησε μη ασφαλή υλικά. Την Πέμπτη, αστυνομικοί έκαναν έρευνα στην εταιρεία συντήρησης κτιρίων που είναι υπεύθυνη για το συγκρότημα κατοικιών και κατάσχεσαν έγγραφα που το ανέφεραν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

Η κυβέρνηση αναγνώρισε την καταχωρημένη ανάδοχο εταιρεία για το συγκρότημα ως Prestige Construction and Engineering Company Limited. Η Prestige δεν απάντησε στις επανειλημμένες κλήσεις για σχόλια.

Η αστυνομία κατάσχεσε έγγραφα προσφορών, έναν κατάλογο υπαλλήλων, 14 υπολογιστές και τρία κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της εφόδου που έκανε την Πέμπτη, στα γραφεία της Prestige.

This report from several hours ago says at least 36 dead, 279 missing as major fire rages at Hong Kong housing estate. The Wang Fuk Court housing complex is home to roughly 4,800 people in the Tai Po district in Hong Kong’s New Territories. Police have arrested three men, aged… pic.twitter.com/LOr9JZd2JJ — Arhaan (@Arhaanhamid_) November 27, 2025

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας έδειξαν βαριά αμέλεια, η οποία οδήγησε σε αυτό το ατύχημα και προκάλεσε την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές απώλειες», δήλωσε η επιθεωρητής της αστυνομίας Eileen Chung.

Οι αρχές ανέφεραν ότι, εκτός από τα προστατευτικά πλέγματα και τα πλαστικά καλύμματα των κτιρίων, τα οποία ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας, βρήκαν αφρώδες υλικό που σφράγιζε ορισμένα παράθυρα σε ένα κτίριο που δεν είχε πληγεί και το οποίο είχε εγκατασταθεί από μια κατασκευαστική εταιρεία που ασχολείται με εργασίες συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συνέντευξη του διοικητή Λι

Η αστυνομία συνέλαβε δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικό της εταιρείας με την υποψία ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σε σχέση με την πυρκαγιά, πρόσθεσε η Chung. Σε συνέντευξη Τύπου, ο διοικητής του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, ανέφερε ότι

Το Γραφείο Ανάπτυξης συναντήθηκε με εκπροσώπους του κλάδου για να συζητήσουν τη σταδιακή αντικατάσταση των μπαμπού σκαλωσιών με μεταλλικές. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η κυβέρνηση θα ακυρωθούν ή θα αναβληθούν. Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα ταμείο ύψους 38,57 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για να βοηθήσει τους κατοίκους των συγκροτημάτων κατοικιών. Κάθε οικιστική μονάδα θα λάβει 10.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ ως έκτακτα χρήματα. Θα καταβληθούν ως την Πέμπτη το βράδυ. Η κυβέρνηση πραγματοποίησε συνάντηση για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων μεγάλων ανακαινίσεων. Έως και 100 εργολάβοι συγκροτημάτων κτιρίων σε όλη την πόλη θα έχουν προθεσμία επτά ημερών για να υποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρήση πυράντοχων υλικών.