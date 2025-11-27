Champions League: «Απόλυτη» η Άρσεναλ, νύχτα «εφιάλτης» για την Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Άρσεναλ συνεχίζει ακάθεκτη τη φετινή πορεία της στο Champions League, καθώς μετά το βράδυ της Τετάρτης (26 Νοεμβρίου) παραμένει η μοναδική αήττητη και απόλυτη ομάδα στη League Phase, έχοντας κάνει το «5 στα 5». Την ίδια στιγμή, η Ίντερ γνώρισε την πρώτη της ήττα στις καθυστερήσεις μέσα στο «Μετροπολιτάνο» από την Ατλέτικο Μαδρίτης με σκορ 2-1, χάνοντας την ευκαιρία να μείνει κι εκείνη αήττητη.

Η μεγάλη είδηση της βραδιάς, ωστόσο, ήρθε από το «Άνφιλντ», όπου η Αϊντχόφεν πέτυχε μια τεράστια νίκη με το εντυπωσιακό 4-1 επί της Λίβερπουλ, προκαλώντας… σεισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο των «κόκκινων» φαίνεται πλέον εξαιρετικά αβέβαιο, καθώς η ομάδα του παρουσιάζει έντονα σημάδια αγωνιστικής κρίσης.

Στο Παρίσι, η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε ξανά το μέταλλο της πρωταθλήτριας. Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ απέναντι στην Τότεναμ, κατάφερε να ανατρέψει πλήρως το ματς και να επικρατήσει 5-3, πανηγυρίζοντας την τέταρτη νίκη της στη φάση των ομίλων. Πρωταγωνιστής ήταν ο Βιτίνια, που σημείωσε χατ τρικ, ενώ ο αρχηγός Μαρκίνιος πέρασε στην ιστορία, φτάνοντας τα 500 παιχνίδια με τη φανέλα των «πρωτευουσιάνων». Με αυτό το αποτέλεσμα, η Παρί έγινε ένα από τα φαβορί για απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στην Πορτογαλία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ, επικρατώντας με 3-0 πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι αναμενόταν. Με αυτή τη νίκη, οι Πορτογάλοι έφτασαν τους 10 βαθμούς και τρεις συνολικά νίκες, έχοντας το προβάδισμα για την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο των «λιονταριών», ενώ ο Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε βασικός για τους Βέλγους, οι οποίοι δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του αγώνα να φανούν ανταγωνιστικοί.

Τέλος, στη Γερμανία, η Αταλάντα χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο (60′-66′) για να «καθαρίσει» την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με 3-0, κατακτώντας μια εύκολη και πολύτιμη νίκη που την βάζει ξανά γερά στη μάχη για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΣΚΟΡΕΡ Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2 (6′ Νταλ, 89′ Μπαρέιρο) Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1 (57′ Πρόμις) Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2 (23′ Γκριμάλντο, 54′ Σικ) Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0 (27′ αυτ. Κουντέ, 55′ Εστεβάο, 75′ Ντέλαπ) Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0 (45’+2, 54′ Γκιρασί, 58′ Αντεγέμι, 90’+5 Σβένσον) Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0 (56′ Χόιλουντ, 72′ Γιάνκοβιτς) Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0 – Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3 (27′ Μπλόμπεργκ, 87′ πέν. Φετ – 48′ Οπέντα, 59′ ΜακΚένι, 90’+1 Ντέιβιντ) Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 2-1 (46′, 50′ Ομπαμεγιάνγκ – 6′ Μπαρνς) Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι 3-2 (26′ Ντάντασον, 59′ πέν. Λάρσον, 73′ Ρόμπερτ – 81′ Σατπάεφ, 90′ Μπάιμπεκ) Πάφος – Μονακό 2-2 (18′ Νταβίντ Λουίζ, 88′ Σάνγιτς – 5′ Μιναμίνο, 26′ Μπαλογκάν) Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ 5-3 (45′, 53′, 77′ πεν. Βιτίνια, 59′ Ρουίθ, 65′ Πάτσο – 35′ Ριτσάρλισον, 50′, 72′ Κολό Μουανί) Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν 1-4 (16′ Σομποσλάι – 6′ πέν. Πέρισιτς, 56′ Τιλ, 73′, 90’+1 Ντριους) Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου 3-1 (22′ Τίμπερ, 69′ Μαντουέκε, 76′ Μαρτινέλι – 32′ Καρλ) Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1 (9′ Άλβαρες, 90’+3 Χιμένες – 54′ Ζιελίνσκι) Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα 0-3 (60′ Λούκμαν, 62′ Έντερσον, 65′ Ντε Κετελάρε) Σπόρτινγκ Λισαβώνας – Μπριζ 3-0 (24′ Κουέντα, 31′ Σουάρες, 70′ Τρινκάο) Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 (8′ Τσικίνιο, 50′ Ταρέμι, 81′ Ελ Κααμπί – 22′, 24′, 29′, 60′ Μπαπέ)

Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Θ. ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ν Ι Η ΤΕΡΜ. Β. 1 Άρσεναλ 5 5 0 0 14-1 15 2 Παρί Σεν Ζερμέν 5 4 0 1 19-8 12 3 Μπάγερν Μονάχου 5 4 0 1 15-6 12 4 Ίντερ 5 4 0 1 12-3 12 5 Ρεάλ Μαδρίτης 5 4 0 1 12-5 12 6 Ντόρτμουντ 5 3 1 1 17-11 10 7 Τσέλσι 5 3 1 1 12-6 10 8 Σπόρτινγκ Λισ. 5 3 1 1 11-5 10 9 Μάντσεστερ Σίτι 5 3 1 1 10-5 10 10 Αταλάντα 5 3 1 1 6-5 10 11 Νιούκαστλ 5 3 0 2 11-4 9 12 Ατλέτικο Μαδρίτης 5 3 0 2 12-10 9 13 Λίβερπουλ 5 3 0 2 10-8 9 14 Γαλατασαράι 5 3 0 2 8-7 9 15 Αϊντχόφεν (PSV) 5 2 2 1 13-8 8 16 Τότεναμ 5 2 2 1 10-7 8 17 Λεβερκούζεν 5 2 2 1 8-10 8 18 Μπαρτσελόνα 5 2 1 2 12-10 7 19 Καραμπάγκ 5 2 1 2 8-9 7 20 Νάπολι 5 2 1 2 6-9 7 21 Μαρσέιγ 5 2 0 3 8-6 6 22 Γιουβέντους 5 1 3 1 10-10 6 23 Μονακό 5 1 3 1 6-8 6 24 Πάφος 5 1 3 1 4-7 6 25 Σεν Ζιλουάζ 5 2 0 3 5-12 6 26 Κλαμπ Μπριζ 5 1 1 3 8-13 4 27 Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 1 1 3 4-9 4 28 Άιντραχτ Φρ. 5 1 1 3 7-14 4 29 Κοπεγχάγη 5 1 1 3 7-14 4 30 Μπενφίκα 5 1 0 4 4-8 3 31 Σλάβια Πράγας 5 0 3 2 2-8 3 32 Μπόντο/Γκλιμτ 5 0 2 3 7-11 2 33 Ολυμπιακός 5 0 2 3 5-13 2 34 Βιγιαρεάλ 5 0 1 4 2-10 1 35 Κάιρατ 5 0 1 4 4-14 1 36 Άγιαξ 5 0 0 5 1-16 0

