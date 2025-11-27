Σπίτι: 7 πράγματα που πρέπει να καθαρίζετε κάθε Παρασκευή για να χαλαρώνετε όλο το Σαββατοκύριακο

Θέλετε να απολαύσετε ένα πραγματικά χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο; Ξεκινήστε την Παρασκευή με ένα σύντομο αλλά ουσιαστικό καθαρισμό του σπιτιού. Δύο ειδικοί μοιράζονται τις πιο σημαντικές περιοχές του σπιτιού που αξίζει να καθαρίσετε στο τέλος της εβδομάδας, ώστε το Σαββατοκύριακο να σας βρει σε απόλυτη τάξη και ηρεμία.

7 πράγματα στο σπίτι που πρέπει να καθαρίζετε κάθε Παρασκευή για να χαλαρώνετε το Σαββατοκύριακο

Επιφάνειες που αγγίζετε συχνά

Νεροχύτης της κουζίνας

Είσοδος του σπιτιού

Πετσέτες μπάνιου και χεριών

Νιπτήρες και καθρέφτες μπάνιου

Μπολάκια κατοικιδίων

Σεντόνια

Επιφάνειες που αγγίζετε συχνά

Οι διακόπτες, τα πόμολα και τα τηλεχειριστήρια είναι πραγματικοί «μαγνήτες μικροβίων». Η ειδικός στον καθαρισμό Jessica Gonzalez, COO της Sparkly Maid San Antonio, εξηγεί πως αυτές οι επιφάνειες συγκεντρώνουν πολλά μικρόβια μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Παρασκευή, περάστε τις συγκεκριμένες επιφάνειες με ένα απολυμαντικό πανάκι ή σπρέι για να διατηρείτε το σπίτι σας καθαρό και υγιεινό.

Νεροχύτης της κουζίνας

Αδειάζετε τα πιάτα τακτικά, αλλά καθαρίζετε τον ίδιο τον νεροχύτη; Μετά από μια εβδομάδα μαγειρέματος, υπολείμματα και βακτήρια συσσωρεύονται στη βρύση και το σιφόνι. Χρησιμοποιήστε μαγειρική σόδα και λίγο ξύδι κάθε Παρασκευή για φυσικό και αποτελεσματικό καθαρισμό, ώστε να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές.

Είσοδος του σπιτιού

Η είσοδος είναι το πρώτο σημείο που βλέπουμε στο σπίτι και το πρώτο που γεμίζει σκόνη και ακαταστασία. Η Gonzalez προτείνει ένα γρήγορο πέρασμα με ηλεκτρική σκούπα ή σφουγγάρισμα για άμεση ανανέωση. Έτσι, το σπίτι σας είναι έτοιμο να υποδεχτεί φίλους ή απλώς να σας προσφέρει ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Πετσέτες μπάνιου και χεριών

Η Tanu Grewal, Chief Cleaning Officer των Pinalen, Cloralen και Ensueno, προτείνει να πλένετε όλες τις πετσέτες κάθε Παρασκευή. Πλύντε τις πετσέτες στο πρόγραμμα του πλυντηρίου με την υψηλότερη θερμοκρασία για βαθύ καθαρισμό και απολύμανση. Μην ξεχνάτε να ελέγχετε πάντα τις ετικέτες φροντίδας για σωστές οδηγίες.

Νιπτήρες και καθρέφτες μπάνιου

Ο νιπτήρας και ο καθρέφτης του μπάνιου γεμίζουν λεκέδες μέσα σε λίγες μέρες. Ένα γρήγορο καθάρισμα με πανί μικροϊνών και ένα οικολογικό καθαριστικό για τζάμια κάνει θαύματα. Έτσι, το μπάνιο δείχνει πιο λαμπερό και φρέσκο και η βρωμιά δεν προλαβαίνει να «ριζώσει».

Μπολάκια κατοικιδίων

Μην ξεχνάτε τους τετράποδους φίλους σας. Τα μπολ φαγητού και νερού χρειάζονται καθάρισμα στο τέλος κάθε εβδομάδας. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και λίγο υγρό πιάτων, όπως ακριβώς θα κάνατε με τα δικά σας σκεύη. Αν μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων, ακόμα καλύτερα.

Σεντόνια

Αν θέλετε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς δουλειές, πλύντε τα σεντόνια σας από την Παρασκευή. Μεταξύ ιδρώτα, σάλιου και βακτηρίων, τα σεντόνια λερώνονται πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζετε. Πλύνετέ τα ξεχωριστά, προσθέστε λίγο μαλακτικό και απολαύστε ένα φρέσκο, καθαρό κρεβάτι το βράδυ της Παρασκευής.

Το μυστικό για ήρεμο Σαββατοκύριακο

Με ένα μικρό «πρόγραμμα καθαριότητας Παρασκευής», θα ξυπνάτε το Σάββατο σε ένα τακτοποιημένο, φρέσκο σπίτι χωρίς εκκρεμότητες. Μόνο λίγα λεπτά κάθε εβδομάδα αρκούν για να απολαύσετε πραγματικά τη χαλάρωση που σας αξίζει.