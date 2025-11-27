Τραγωδία στη Ρόδο: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας

Με μία ανθοδέσμη στο χέρι ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο, θέλησε το πρωί να αφήσει μερικά λουλούδια στον τόπο που «έσβησε» το παλικάρι του. Δεν του επέτρεψαν ωστόσο να προσεγγίσει το σημείο της τραγωδίας, στο Πεδίο Βολής. Με περισσή αξιοπρέπεια ο πονεμένος πατέρας παρακάλεσε να τον αφήσουν έστω για δύο λεπτά, όμως οι σπαρακτικές εκκλήσεις του δεν είχαν αντίκρισμα.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος τόσο για λόγους ασφαλείας (βάσει πρωτοκόλλου) όσο και για λόγους εξερεύνησης. Σύμφωνα με το Cretalive.gr, δύο πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου «σαρώνουν» ξανά και ξανά εδώ και ώρες το Πεδίο Βολής όπου συνέβη η τραγωδία καθώς με εισαγγελική παραγγελία ψάχνουν να εντοπίσουν τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαριά τον επιλοχία.

Πρόκειται για ένα έλασμα περίπου 15 εκατοστών, χακί χρώματος, το οποίο έχει αποκολληθεί από το «σώμα» της χειροβομβίδας και το οποίο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Μάλιστα επιστρατεύτηκε και ανιχνευτής μετάλλων, αλλά σε ένα Πεδίο βολής κάτι τέτοιο μάλλον δεν μπορεί να βοηθήσει και πολύ.

Κλιμάκιο της σήμανσης έχει ήδη ολοκληρώσει το δικό του έργο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία από τους δύο πυροτεχνουργούς ώστε στην συνέχεια να επιτραπεί η είσοδος στα στελέχη του Στρατού αλλά και στον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Γαλυφιανάκη.

Στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Στο ένα απ’ αυτά, σε μία «Καναδέζα» είναι φορτωμένα τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.

Από μέρους της οικογένειας ζητούνται απαντήσεις και μεταξύ άλλων θα ερευνηθεί αν υπάρχει κάποια αστοχία υλικού (τότε θα πρέπει να αποσυρθεί όλη η «παρτίδα») ή αν είχαν λήξει οι συγκεκριμένες χειροβομβίδες.

Η μαρτυρία του τραυματία επιλοχία εκτιμάται ότι θα ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας, ωστόσο προέχει να ξεπεράσει τον κίνδυνο για την ζωή του. Η κατάσταση του κρίνεται σταθερή, ωστόσο είναι σοβαρή λόγω των τραυμάτων από τα θραύσματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

