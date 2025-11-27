Κεραμεικός: Πτώση άνδρα στο κενό από τον 3ο όροφο κτιρίου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) στον Κεραμεικό, όπου ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο κτιρίου, στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε σε πλάτωμα στον 1ο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ηλικίας 40-45 ετών, και να τον παραδώσουν τραυματισμένο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρεται στον «Ευαγγελισμό» για τις πρώτες βοήθειες.