Κεραμεικός: Πτώση άνδρα στο κενό από τον 3ο όροφο κτιρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) στον Κεραμεικό, όπου ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο κτιρίου, στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε σε πλάτωμα στον 1ο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ηλικίας 40-45 ετών, και να τον παραδώσουν τραυματισμένο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρεται στον «Ευαγγελισμό» για τις πρώτες βοήθειες.

 

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης – Ποιοι μένουν, τι αλλάζει από το 2026

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η «χρυσή» κλήρωση – Ποιοι θα πάρουν 1.000 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
