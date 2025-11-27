Με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους έφτασε στο Ηράκλειο η σορός του 19χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στη Ρόδο – ΒΙΝΤΕΟ 

Με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους έφτασε στο Ηράκλειο η σορός του 19χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στη Ρόδο – ΒΙΝΤΕΟ 

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C130 από τη Ρόδο, έφτασε λίγο πριν από τις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 27-11-2025, η σορός του άτυχου 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο, χθες Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Τυλιγμένο στη γαλανόλευκη, το φέρετρο με τον 19χρονο παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που όπως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί τον άδικο και πρόωρο χαμό του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το patris.gr, στο αεροδρόμιο είχαν φτάσει μέλη της οικογένειας, προκειμένου να παραστούν στην παραλαβή της σορού και να συνοδεύσουν τον νεαρό στο Τυμπάκι. Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος Ραφαήλ εκτός του ήταν κάτοικος Τυμπακίου είχε και στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 19χρονου που ταξίδεψε μέχρι τη Ρόδο για να φέρει τη σορό του παιδιού του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 19χρονο θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

