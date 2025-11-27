Ρόδος: Τα ενδεχόμενα που μπορεί να οδήγησαν στην έκρηξη της χειροβομβίδας – «Κλειδί» η μαρτυρία του 39χρονου πολυτραυματία επιλοχία

Στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, όπου συνέβη χθες (26/11) η τραγωδία με την έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας, που έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής του 19χρονου Ραφαήλ και οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου επιλοχία, βρίσκονται σήμερα ειδική επιτροπή πυροτεχνουργών από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, προκειμένου να διευκρινιστούν, όσο είναι δυνατό, οι συνθήκες που συνέβη το δυστύχημα ώστε να αποδοθούν και οι ανάλογες ευθύνες, εάν προκύψουν.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό, που συνέβη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, είναι σε πλήρη εξέλιξη, με το Γενικό Επιτελείο Στρατού να διατάσσει την διερεύνηση των συνθηκών, εξετάζοντας ακόμη και τα σενάρια ανθρώπινου λάθους λόγω ρουτίνας, της μη ασφαλούς μεταφοράς των χειροβομβίδων ή ακόμη και της αστοχίας υλικού. Σε κάθε περίπτωση «κλειδί», αναμένεται να είναι η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος έχει υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τις αισθήσεις του, ωστόσο είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του, καθώς είναι πολυτραυματίας και έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι του.

Σε νεότερες δηλώσεις του, ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, ανέφερε πως, όσον αφορά την αστοχία υλικού, έχουν ήδη μεριμνήσει και έχουν αποστείλει τον τεχνικό σύμβουλο κ. Γιάννη Τσιάμπα, ο οποίος μαζί με την ειδική επιτροπή πυροτεχνουργών, έχουν πάει στο σημείο του περιστατικού, και έχουν προχωρήσει σε αυτοψία αλλά και σε αναπαράσταση ορισμένων πραγμάτων.

«Έχουμε υποβάλλει και γραπτά αιτήματα εξετάσεως συγκεκριμένων συνθηκών, και αυτό το λέω γιατί διέρρευσε ένα σενάριο, ότι με το που αποσφραγίστηκε το κουτί εξερράγη η χειροβομβίδα. Αν είχε συμβεί αυτό, θα είχε εκραγεί όλη η Ρόδος» επισημαίνει ο κ. Κοκοσάλης και πρόσθεσε ότι «στα κιβώτια μεταφοράς, εκτός από τα συνήθη συνοδευτικά ασφαλείας, κάθε χειροβομβίδα περικλείεται από δύο κελύφη. Αυτά, ακόμα και αν αφαιρεθεί η περόνη, ακόμη και αν υπάρχει κάποιου είδος τρομοκρατική ή εγκληματική πράξη, δεν μπορεί να εκραγεί η χειροβομβίδα».

Τι είναι όμως πιθανό να έχει συμβεί; Σύμφωνα με τον κ. Κοκοσάλη, λόγω των κελύφων που ήταν πολλών ετών, «θα δούμε την ημερομηνία παραγωγής, εάν και εφόσον πράγματι λόγω του χρόνου έχουν πολυμεριστεί, πράγματι όταν πέσει η χειροβομβίδα ή μπορεί να την ανοίξει κάποιος, λόγω της παλαιότητας του πλαστικού, μπορεί να έχουμε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα».

Το συγκεκριμένο σενάριο σχολίασε στο enikos.gr ο βαλλιστικός αναλυτής, κ. Γιώργος Ραυτογιάννης, ο οποίος επεσήμανε πως όλα είναι πιθανά, ωστόσο κάτι συνετέλεσε στο να τραβηχτεί η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας. «Ενδέχεται να κολλήσει πάνω η περόνη και να την τραβήξει. Το πλαστικό είναι έξω, οπότε μπορεί να έχει κολλήσει, λόγω κακής συντήρησης, αλλά και της παλαιότητας. Πρέπει να εξεταστεί ο αριθμός παρτίδας, εάν προκύπτει κάποια χημική ανάλυση, η οποία όμως ενδέχεται να είναι αλλοιωμένη».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας κατά την αποσφράγιση του κουτιού μεταφοράς, ο κ. Ραυτογιάννης επεσήμανε πως θα πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός, και την αποκλειστική ευθύνη θα την έχει η εταιρεία που παρέδωσε τις χειροβομβίδες.

«Αυτό σημαίνει ότι κάποια πρόκα, κάποιο καρφί είχε κατέβει πιο χαμηλά, ή κάποιος σύνδεσμος, και είχε πιάσει την περόνη. Αν έγινε κατά την αποσφράγιση, το πιο πιθανό είναι κάποιο κλιπς του κουτιού, να είχε μαγκώσει και την περόνη, και τραβώντας το να αφαιρέθηκε. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διευκρινιστούν οι συνθήκες που συνέβη το δυστύχημα».

Επισημαίνοντας τη διαφορά της αμυντικής και επιθετικής χειροβομβίδας, ο κ. Ραυτογιάννης εξήγησε πως η πρώτη είναι πιο ισχυρή. «Η επιθετική είναι αυτή που ρίχνουμε τρέχοντας και παράγει λιγότερα θραύσματα για να μας προστατεύσει, ενώ η αμυντική περισσότερα για να εξουδετερώσει τον αντίπαλο» προσθέτοντας πως «ίσως να μην κατάλαβαν ότι ενεργοποιήθηκε γιατί τα 4-5 δευτερόλεπτα είναι ικανός χρόνος για να πέσεις κάτω ή να προστατευθείς. Αν ήταν όρθιοι οι άνθρωποι, δεν κατάλαβαν ότι απασφαλίστηκε η χειροβομβίδα».

Παράλληλα, η οικογένεια του άτυχου Ραφαήλ, έχει αιτηθεί την διενέργεια λήψης γενετικού υλικού από το κιβώτιο που είναι άθικτο, αλλά και από το κομμάτι του κελύφους που έχει απομείνει. «Ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει στην κατεύθυνση να διερευνηθούν τα μέτρα ασφαλείας, κατά πόσο οι επαγγελματίες, τα στελέχη, αλλά και οι οπλίτες που θα εκπαιδεύονταν στην προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό και είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, ζητήσαμε να εξεταστούν και οι υπόλοιποι 150 φαντάροι που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα».

«Μακάρι, να μην αποτελεί εγκληματική δραστηριότητα και να είναι ατύχημα. Θα ελεγχθούν τα πάντα. Θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα. Εύχομαι και ελπίζω να μην είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας», είπε ο κ. Κοκοσάλης.