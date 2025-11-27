Ο Πρόεδρος ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στον Realfm 97,8 για τις συλλογικές συμβάσεις: Είναι ένα πρώτο βήμα για την έναρξη του διαλόγου

Για την κοινωνική συμφωνία σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα πρώτο βήμα για την έναρξη του διαλόγου.

Αρχικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στις ελλείψεις εργαζομένων, τονίζοντας ότι «στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λείπουν άτομα σε όλα τα επίπεδα. Λείπουν άνθρωποι ανειδίκευτοι, τους οποίους τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να συμπληρώσουμε με μετακλήσεις από το εξωτερικό, λείπουν εξειδικευμένοι ειδικά στον τεχνικό τομέα και λείπουν και εκείνοι που χρειάζονται για τη νέα οικονομία. Λείπουν κάποιες ειδικότητες αλλά σίγουρα οι μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται στο επίπεδο των ανειδίκευτων».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέλυσε το πώς επήλθε η συμφωνία και τις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν.

«Τους πρώτους μήνες έγινε μία διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικό και όλοι οι κυβερνητικοί εταίροι καταθέσαμε- και ήταν αρκετές οι συνεδριάσεις- τις απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια έγινε ένας διάλογος μόνο μεταξύ των προέδρων ο οποίος δεν κράτησε 7 μήνες αλλά αρκετά λιγότερο και καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία» είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος και συνέχισε:

«Αυτή η συμφωνία ουσιαστικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν σοβαρό διάλογο μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Δυστυχώς έτσι όπως είχαν νομοθετηθεί στο παρελθόν διάφοροι νόμοι και ο ένας επικαλυπτόταν από τον άλλον, είχε δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που πολλές φορές οι συζητήσεις μας ήταν υποχρεωτικά προσχηματικές. Δηλ. υπήρχε η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία και πολλές φορές ο δικός μας διάλογος γινόταν μόνο και μόνο για να κλείσουμε την τυπική προϋπόθεση ότι έχουμε προσπαθήσει να συνεννοηθούμε ώστε να οδηγηθούμε στον ΟΜΕΔ. Το νέο πλαίσιο που δημιουργείται μέσα από τη χθεσινή συμφωνία ουσιαστικά θέτει πολύ πιο σοβαρούς όρους και κάνει τον διάλογό μας πιο σοβαρό και πιο αποδοτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπογράψαμε ήδη συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει αυτά που συμφωνήσαμε να γίνουν νόμος και βάσει αυτού να αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις που εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουν θετικά για μια σειρά επαγγελμάτων».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ πρόσθεσε ότι «μία- μία Συλλογική Σύμβαση που υπογράφεται θα οδηγήσει σταδιακά σίγουρα σε κάποιες αυξήσεις αμοιβών. Εφόσον δε, συμμετέχουν δύο τριτοβάθμιοι κοινωνικοί εταίροι ξεπερνιούνται όλα τα τυπικά κωλύματα του Νόμου ώστε να μπορεί ο υπουργός Εργασίας να δίνει αυτό που λέμε εμείς επεκτασιμότητα, δηλ. ουσιαστικά να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Για παράδειγμα, η σύμβαση στον κλάδο του Μετάλλου. Αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία Μετάλλου απασχολούνται περίπου 145.000 άνθρωποι. Σαν ΣΕΒ εκπροσωπούμε επιχειρήσεις που έχουν περίπου 60.000 εργαζόμενους. Ενώ τα βρήκαμε με την Ένωση Εργαζομένων του Μετάλλου και υπογράψαμε, αυτή τη σύμβαση που έως τώρα δέσμευε μόνο τα μέλη μας, δεν είχε τη δυνατότητα ο υπουργός να την επεκτείνει και να την κάνει καθολική διότι δεν πληρούνταν οι τυπικές προϋποθέσεις του Νόμου που έλεγε ότι εμείς πρέπει να εκπροσωπούμε το 51% των εργαζομένων. Τώρα με τη νέα Σύμβαση και μόνο το γεγονός ότι θα την υπογράψουμε μαζί με τη ΓΣΕΕ δημιουργεί αυτό που λέμε νομική πλάσμα Δικαίου, δηλ. αυτόματα ο υπουργός έχει το δικαίωμα να την κηρύξει καθολική. Άρα και οι 140.000 εργαζόμενοι στον κλάδο να συμμετέχουν σε αυτές τις αυξήσεις που η Συλλογική Σύμβαση προέβλεπε».

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, «είναι γεγονός ότι η ΓΣΕΕ έως τώρα, στη μακροχρόνια ιστορία της, δεν είχε τη δυνατότητα να υπογράφει καμία άλλη σύμβαση, παρά μόνο την Εθνική Συλλογική. Με δεδομένο όμως, ότι τα τελευταία χρόνια η Εθνική Συλλογική Σύμβαση είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης, η ΓΣΕΕ ουσιαστικά δεν είχε κάποια σύμβαση που θα μπορούσε να υπογράφει. Τώρα με αυτόν τον Νόμο της δίνεται η δυνατότητα να υπογράφει και Κλαδικές Συμβάσεις υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το θέλει και ο κλάδος».

Σχετικά με το εάν θα δημιουργηθεί ανισορροπία ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις, ο κ. Θεοδωρόπουλος απάντησε:

«Μέχρι τώρα τη Συλλογική Σύμβαση ήταν υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουν μόνο οι επιχειρήσεις που ήταν μέλη του ΣΕΒ. Τώρα με το νέο πλαίσιο, από τη στιγμή που θα καταστεί καθολική, θα πρέπει να την εφαρμόζουν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου. Άρα σταματάει ο ανταγωνισμός των μισθών στην αγορά μεταξύ μεγάλων και μικρών.

Άμα πάμε στο σκέλος του να βρίσκει εργαζόμενους μία μικρή επιχείρηση, τα πράγματα είναι υπέρ της μικρής επιχείρησης. Εμείς δεν μπορούμε με μία σύμβαση να απαγορεύσουμε στις μεγάλες επιχειρήσεις να προσφέρουν περισσότερα χρήματα. Αυτό που μπορούμε, είναι να τους φέρουμε όλους στο ίδιο επίπεδο».

Σε ερώτηση για το εάν αρκεί αυτό το βήμα για τη βελτίωση των αμοιβών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε:

«Καμία σύμβαση και τέτοια μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται με ένα βήμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο διάλογος εργαζομένων- εργοδοτών είναι πάντα επ’ ωφελεία όλων: και των δύο μερών και της εθνικής οικονομίας. Η χθεσινή συμφωνία θεσμοθετεί τον διάλογο, τον επισημοποιεί και τον κάνει πιο σοβαρό σε σχέση με ό, τι γινόταν έως σήμερα. Δεν σημαίνει το ότι μπορούμε να κάνουμε έναν πιο σοβαρό διάλογο ότι θα λύσουμε κι όλα τα προβλήματα διά μαγείας. Αυτό όμως που ελπίζουμε όλοι, είναι ότι θα υπογραφούν περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις που είναι και υποχρέωσή μας από την Ευρώπη πια και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε μέσα από τον διάλογο να λύσουμε πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα λύναμε».