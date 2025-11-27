Χαλκιδική: «Έτρεξα στον Γιάννη, που ήταν διαλυμένος» – Η συγκλονιστική περιγραφή του αδελφού του 19χρονου για το δυστύχημα στο λούνα παρκ

Συγκλόνισε ο αδελφός του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024. Ο μικρότερος αδελφός, ανέβηκε μαζί με τον άτυχο 19χρονο στο μοιραίο crazy dance. Το παιχνίδι έσπασε, οδηγώντας στον θάνατο τον 19χρονο, ενώ ο αδελφός του τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά κυρίως ψυχικά, βλέποντας, όπως είπε τον Γιάννη «διαλυμένο».

Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών, ενώ τέσσερα άτομα είναι αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.

«Θα τους κάνω να μην σηκώνουν κεφάλι»

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα voria.gr, ο μάρτυρας, που φορούσε μπλούζα με τη φωτογραφία του αδελφού του, είπε πως τα παιδιά ήθελαν να καθίσουν σε διαφορετικά βαγόνια αλλά ο χειριστής τους είπε να μπουν σε ένα, που με δυσκολία χωρούσαν.

«Είχε ουσιαστικά μόνο μια μπάρα που δεν κούμπωνε πουθενά και οι ζώνες ήταν σαν του αυτοκινήτου αλλά πρακτικά δεν ήμασταν δεμένοι στο κάθισμα. Ο χειριστής ήρθε και μας έριξε ένα βλέμμα χωρίς να πει αν είμαστε σωστά στο κάθισμα», ανέφερε αρχικά ο αδελφός του Γιάννη.

Πρόσθεσε πως άκουσε τον χειριστή -τρίτο κατηγορούμενο- να λέει σε έναν άλλον «θα τους κάνω να μην σηκώνουν κεφάλι».

«Στην αρχή πήγαινε αργά όμως μετά η ταχύτητα αυξήθηκε πολύ. Είπα “Γιάννη δεν αντέχω άλλο” και σφιγγόμουν. Άκουσα ένα κρακ και ένιωσα το κάθισμα να φεύγει. Μετά άκουσα έναν πιο δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδερφός μου έφυγε από το κάθισμα», είπε.

Ο νεαρός κατέθεσε ότι ο αδελφός του κρατήθηκε από τη μπλούζα και το τσαντάκι του, τα οποία και σκίστηκαν, ενώ ο ίδιος «ασυναίσθητα» κρατήθηκε από τη μπάρα.

«Είχαν σβήσει τα φώτα. Αφού χαμήλωσε η ταχύτητα έτρεξα στον αδελφό μου, που ήταν διαλυμένος. Έφυγε προς τα πίσω, δεν τον κρατούσε τίποτα. Εκτιμώ ότι το παιχνίδι δεν σταμάτησε με φρένα, αλλά με το ότι δεν έδινε άλλη κίνηση», κατέθεσε.

«Από τύχη ζω»

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δικά του τραύματα δεν ήταν σοβαρά και στη συνέχεια τόνισε πως ήρθε η δεύτερη κατηγορούμενη, σύζυγος του ιδιοκτήτη, και ήταν «σε απόλυτη ηρεμία». «Η μόνη που φώναζε ήταν η μητέρα μου από το σοκ. Αυτή καθόταν σε ένα παγκάκι», πρόσθεσε.

«Πιστεύω δεν μας άφησε να κάτσουμε ξεχωριστά γιατί τα υπόλοιπα ήταν σάπια. Από τύχη ζω», είπε το παιδί που υπομονετικά απαντούσε στις ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων και των δυο πλευρών.

Θα ακολουθήσει η κατάθεση του πατέρα του 19χρονου, ενώ προηγήθηκε η μητέρα των παιδιών, που ήταν παρούσα στο τραγικό συμβάν.

Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Στο εδώλιο κάθονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, που είναι και προσωρινά κρατούμενος, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού crazy dance και ο μηχανολόγος- μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (αυτός για απλή συνέργεια).

Απαγγέλλοντας τις κατηγορίες, η εισαγγελέας υπογράμμισε τις παραλείψεις από μεριάς των κατηγορουμένων, ενώ είχαν νομική υποχρέωση. Όπως είπε, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και δεν είχε τεχνικό φάκελο, ενώ για το λούνα παρκ πρόσθεσε πως λειτουργούσε χωρίς άδεια από τον δήμο Κασσάνδρας. Απαρρίθμησε δέκα σημεία που καταδεικνύουν την ακαταλληλότητα του μηχανήματος, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα την εκτίναξη του 19χρονου, την πτώση του και τελικά τον θάνατό του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Μετά από αναβολή, η συγκεκριμένη δίκη θα γίνει στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2026.