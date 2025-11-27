Καβγάς Κωνσταντοπούλου – Παπαχλιμίντζου στον «αέρα» της ΕΡΤ: «Γιατί με ειρωνεύεστε;» – «Ναι, μου έδωσε εντολή ο Πάπας πριν φύγει από την Ιταλία»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου- Κώστας Παπαχλιμίντζος

Καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Συνδέσεις» της ΕΡΤ ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο.

Κάποια στιγμή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο είχε έρθει σε αντιπαράθεση πριν από μερικές ημέρες, ως «δημοσιογράφος- πανελίστας».

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος την διέκοψε λέγοντας «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;». Τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

Ο δημοσιογράφος απάντησε: «Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Γιατί με ειρωνεύεστε;».

«Σας λέω κάτι αντικειμενικό» ανταπάντησε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος. Ο διάλογος που ακολούθησε, ήταν έντονος.

  • Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω
  • Παπαχλιμίντζος: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ
  • Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;
  • Παπαχλιμίντζος: Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;
  • Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε
  • Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;
  • Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε
  • Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν απαντώ

Δείτε το βίντεο μετά το 10′:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

4 τροφές με περισσότερη πρωτεΐνη από ένα στήθος κοτόπουλου

OpenBusiness: Παρατείνεται η προθεσμία για την εγγραφή στην πλατφόρμα

«Νταντάδες της γειτονιάς»: 56 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της δράσης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:05 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κικίλιας: «Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους»

Τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών από 300 σε 600 ευρώ, καθώς και τη σημαντι...
13:41 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: «Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για ακρίβεια, Τσίπρα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης στ...
13:17 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Γρηγόρης Δημητριάδης: Δεν θα υποκύψουμε σε καμία απειλή, ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους

Την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας και την ανάληψη ευθύνης από τους «Πυρήν...
12:05 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: Εάν είχα κάνει στη χώρα τη ζημιά που έχουν κάνει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, δεν θα μπορούσα να πιώ καφέ στο Σύνταγμα

Στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»