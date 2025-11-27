Καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Συνδέσεις» της ΕΡΤ ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο.
Κάποια στιγμή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο είχε έρθει σε αντιπαράθεση πριν από μερικές ημέρες, ως «δημοσιογράφος- πανελίστας».
Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος την διέκοψε λέγοντας «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;». Τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».
Ο δημοσιογράφος απάντησε: «Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Γιατί με ειρωνεύεστε;».
«Σας λέω κάτι αντικειμενικό» ανταπάντησε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος. Ο διάλογος που ακολούθησε, ήταν έντονος.
- Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω
- Παπαχλιμίντζος: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ
- Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;
- Παπαχλιμίντζος: Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;
- Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε
- Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;
- Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε
- Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν απαντώ
Δείτε το βίντεο μετά το 10′: