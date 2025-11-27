Καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Συνδέσεις» της ΕΡΤ ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο.

Κάποια στιγμή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο είχε έρθει σε αντιπαράθεση πριν από μερικές ημέρες, ως «δημοσιογράφος- πανελίστας».

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος την διέκοψε λέγοντας «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;». Τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε λέγοντας «γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

Ο δημοσιογράφος απάντησε: «Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Γιατί με ειρωνεύεστε;».

«Σας λέω κάτι αντικειμενικό» ανταπάντησε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος. Ο διάλογος που ακολούθησε, ήταν έντονος.

Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω

Παπαχλιμίντζος : Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ

: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;

Παπαχλιμίντζος : Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;

: Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα; Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε

Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας; Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν απαντώ

Δείτε το βίντεο μετά το 10′: