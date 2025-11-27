ΕΛ.ΑΣ.: Η ενημερωμένη κυρία Χρυσούλα δεν «τσίμπησε» – Το νέο βίντεο για τα κυκλώματα που κάνουν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. άλλο ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την απολαυστική κα Χρυσούλα, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μέλος κυκλώματος που πραγματοποιεί απάτες.

Η ενημερωμένη κα Χρυσούλα δεν πίστεψε τους ισχυρισμούς της γυναίκας στην άλλη άκρη της γραμμής, που της ζήτησε να βάλει τα χρυσαφικά και τα κοσμήματά της μέσα σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλει σε έναν κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της… λόγω αυξημένης ραδιενέργειας στην περιοχή.

Αντίθετα, αντιμετώπισε την απατεώνισσα με χιούμορ και την τρόλαρε, με αποτέλεσμα εκείνη να αντιληφθεί ότι το υποψήφιο θύμα της δεν «τσίμπησε». Έτσι, έκλεισε άρον άρον τη γραμμή.

«Μένουμε ενημερωμένοι… Το λέει και η κα Χρυσούλα..!», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο, που έχει ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα κυκλώματα αδίστακτων απατεώνων, που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους συνανθρώπους.