Καρδίτσα: Στήνουν μπλόκο στον Ε-65 οι αγρότες την Κυριακή

Μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 θα στήσουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Καρδίτσας την Κυριακή, όπως αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε στον Παλαμά το διοικητικό Συμβούλιο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας.

Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου ήταν να γίνει ένα ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, ωστόσο λόγω της οικονομικής αδυναμίας των αγροτών για καθημερινές μετακινήσεις εκτός νομού, ομόφωνα επιλέχθηκε ο κόμβος της Ε-65.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, είπε μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ «Θεσσαλικό Περισκόπιο» ότι πρόκειται για έναν αγώνα επιβίωσης «για να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωράφια μας, στα ποιμνιοστάσιά μας, στη γη μας, έχοντας μια αξιοπρεπή ζωή, και θα νικήσουμε, με τα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα».

Ο ίδιος περιέγραψε τη δεινή οικονομική κατάσταση του κλάδου, με χρήματα που τους οφείλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους κτηνοτρόφους να μην έχουν αποζημιωθεί ακόμη για τις καταστροφές του Daniel, ενώ ανέφερε ότι κανένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, όπως τα μεγάλα φράγματα στο Μουζάκι, στην Πύλη, στη Σκοπιά Φαρσάλων, δεν έχει προχωρήσει.

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει ευρεία σύσκεψη φορέων στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας την οποία συγκαλεί η ΕΟΑΣΚ, αφού ο αγώνας είναι κοινός, όπως είπε ο κ. Τζέλλας σε έναν νομό, καθαρά αγροτικό, που «αιμορραγεί» οικονομικά.