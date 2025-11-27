Πειραιάς: «Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο κρίνονται ανεπαρκείς» – Οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει 5 μέρες πριν από το δυστύχημα

Πέντε ημέρες πριν το δυστύχημα που έχασε την ζωή του ο αρχιτεχνίτης της ΣΤΑΣΥ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, δύο μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ είχε προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα του χώρου.

Στην επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μεταξύ άλλων, γινόταν αναφορά στα ευέλικτα ωράρια και τις υπερωρίες που, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, αυξάνουν την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων, σύμφωνα με το 902.gr:

«Τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση, που αφορούν πλήθος ειδικοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών, που τεκμηριώνουν αύξηση της συχνότητας εργατικών ατυχημάτων για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε βάρδιες, με ευέλικτα ωράρια και με μικρό χρόνο ανάπαυσης, καθώς και σε νυχτερινή εργασία, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι βρίσκονται πολλές ώρες κάτω από συνθήκες αυξημένου άγχους.

Ουσιαστικά, η σημερινή κατάσταση στη ΣΤΑ.ΣΥ. χαρακτηρίζεται από ωράρια χωρίς κανέναν κανόνα, λόγω της “διευθέτησης” του χρόνου εργασίας και της ελαστικής εργασίας γενικότερα όπως επί παραδείγματι η υπερωριακή εργασία, όπου στο τελικό σύνολο ωρών ανά εβδομάδα πολλοί από τους εργαζόμενους ξεπερνούν κατά πολύ το 40ωρο. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο εργασιακό περιβάλλον της ΣΤΑ.ΣΥ. τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε μειώσεις προσωπικού και αύξηση της έντασης της εργασίας. Η διεθνής βιβλιογραφία και η ελληνική εμπειρία τεκμηριώνουν ότι οι παράγοντες αυτοί αυξάνουν την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε κλάδους και δραστηριότητες όπου υπάρχει πίεση για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών. Τα προβλήματα υγείας από την κόπωση των εργαζομένων αναμένεται να είναι και μεγαλύτερης έκτασης, αλλά και με σημαντικότερες συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια, λόγω της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, της παράτασης του εργάσιμου βίου και της γήρανσης του εργαζόμενου πληθυσμού».

Γινόταν ακόμη λόγος για εργαζόμενους που αναγκάζονται να έχουν και δεύτερη δουλειά λόγω χαμηλών μισθών: «Καταγράφεται πλήθος περιπτώσεων εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ. οι οποίοι εξαναγκάζονται λόγω των χαμηλών αμοιβών να εργάζονται και σε άλλη εργασία πέραν της ΣΤΑ.ΣΥ. επιβαρύνοντας έτι περισσότερο την υγεία τους. Ενώ τίθενται ερωτήματα όσον αφορά στην ασφαλή τέλεση των καθηκόντων τους, λόγω μεγάλης κόπωσης».

Παράλληλα «καταγράφεται ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ενώ έχουν εξουθενωθεί στη θέση εργασίας που κατέχουν, να παραμένουν σε αυτή για να μην υποστούν δραστική μείωση των αποδοχών τους (π.χ. από αμοιβές Αργιών, Νυχτερινών, Υπερωριών κλπ)».

Χώρος «ακατάλληλος για οποιαδήποτε εργασία»

Στην επιστολή, οι εργαζόμενοι επισήμαιναν επίσης την έλλειψη συνεχούς επανεκπαίδευσης του προσωπικού, λέγοντας πως «υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει σε δύσκολα και σύνθετα προβλήματα κατά την τέλεση της εργασίας του», ενώ σημειωνόταν και η επικίνδυνη κατάσταση των χώρων εργασίας στο αμαξοστάσιο Πειραιά: «Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γένει ανεπαρκείς, με πολλά σημεία να ελλοχεύουν κινδύνους τραυματισμού και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά φθοροποιό για την υγεία όλων όσων εργάζονται σε αυτό».

«Με στόχο την πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για το περιεχόμενο της επικινδυνότητας κάθε βλαπτικού παράγοντα κατά την τέλεση της εργασία τους, ενώ παράλληλα θα ενημερώνονται και για το είδος των μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας», ενώ κάνουν ειδική αναφορά στον χώρο των εργασιών στις τροχιές Τ4 – Τ5 – Τ6, ο οποίος είναι «ακατάλληλος για οποιαδήποτε εργασία, καθώς δεν έχει το κατάλληλο ύψος και οι εργαζόμενοι καταπονούνται κατά την τέλεση των εργασιών».

