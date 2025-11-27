Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο για βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο για βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η κακοκαιρία, θα επηρεάσει το επόμενο 48ωρο περιοχές της χώρας με βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κακοκαιρία Adel: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τι είναι και ποια η διαφορά τους με τις Ατομικές – Χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσε...

Μητσοτάκης: Επιστρέφουμε το οικονομικό μέρισμα στους πολίτες από την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:27 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κως: 42χρονος αποπειράθηκε να βιάσει την γυναίκα του φίλου του ενώ απουσίαζε στο εξωτερικό

Τη γυναίκα φίλου του που απουσίαζε στο εξωτερικό, πήγε να επισκεφθεί 42χρονος πακιστανικής κατ...
11:20 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων – Οι 4 βασικές αλλαγές

Με Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την εισ...
09:51 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο που παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη – Απείλησε την ίδια και τον σύζυγό της

Ένας 35χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη χθες (26/11) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθ...
09:35 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ένας χρόνος χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοπ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»