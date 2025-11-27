Αττική: Πώς εντοπίστηκαν τα 480 πλαστά έργα τέχνης – Ο επιχειρηματίας που έλαβε πλαστό πίνακα αντί για ράβδους χρυσού

Αττική: Πώς εντοπίστηκαν τα 480 πλαστά έργα τέχνης – Ο επιχειρηματίας που έλαβε πλαστό πίνακα αντί για ράβδους χρυσού

Πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, συγκαταλέγονται στους 480 πίνακες που εντόπισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συλλαμβάνοντας δύο άτομα, ηλικίας 42 και 57 ετών. στην Αττική.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι έδωσε σε κάποια άτομα 300.000 ευρώ για να αγοράσει ράβδους χρυσού. Όπως είπε όταν κατάλαβε στην συνέχεια ότι ήταν ψεύτικες, ζήτησε πίσω τα χρήματα και εκείνοι του έδωσαν πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ακολούθησαν έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στην Παιανία.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 481 πίνακες ζωγραφικής, τέσσερα πιστόλια έξι γεμιστήρες και 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων. Κλήθηκε πραγματογνώμονας ο οποίος γνωμάτευσε ότι είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.

Επιπρόσθετα, υπήρχαν πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πιστοποιητικά που συνόδευαν κάποιους πίνακες παρέπεμπαν σε άλλη υπόθεση πλαστογραφίας που είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Ιούνιο. Τότε είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δεκατεσσάρων ατόμων.

