Αττική: Δύο συλλήψεις για κατοχή πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 42 και 57 ετών, το πρωί της Τρίτης (25/11) στην Αττική, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,
  • 2 έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,
  • 4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,
  • 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,
  • 5 θήκες πιστολιών,
  • 2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

