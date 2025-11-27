Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση εκ νέου κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ – Επιφυλάσσεται για βίαιη προσαγωγή

Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζήτησε η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ζήτησε τον λόγο στην έναρξη από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε ότι μετά τη χθεσινή κατάθεση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο κ. Ξυλούρης πρέπει να πάει στην επιτροπή για να εξηγήσει τις σχέσεις του με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται ακόμη και για τη βίαιη προσαγωγή του.

Συγκεκριμένα ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι «ήθελα να πω το εξής: μετά τη χθεσινή κατάθεση του κ. Αντωνόπουλου και τις αποκαλύψεις που έγιναν από την πλευρά της ΝΔ για τις σχέσεις του στενού συνεργάτη και φίλου του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Ξυλούρη και την οικογένειά του η κυβερνητική πλειοψηφία θα ήθελε να προτείνει το εξής, να κληθεί εκ νέου ο κ. Γιώργος Ξυλούρης σε συνέχεια της πρώτης του κλήσης όπου με πρωτοβουλία της ΝΔ εστάλη στην ελληνική Δικαιοσύνη, να κληθεί λοιπόν εκ νέου άμεσα ο κ. Ξυλούρης για να μας καταθέσει και εκείνος τι γνωρίζει για τις σχέσεις του με τον κ. Αντωνόπουλο και γενικότερα με το σύστημα του ΠΑΣΟΚ στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής: ότι αν δεν προσέλθει εκ νέου ο κ. Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι κ. πρόεδρε από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, στην ελληνική δικαιοσύνη θεσμικά να κρίνουν για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα με το βασικότερο να απομένει η βιαία προσαγωγή του».

Αμέσως μετά πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι «μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις σχέσεις του στενού φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και τέως προέδρου της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Λ. Αντωνόπουλου με την οικογένεια Ξυλούρη, οι οποίες προέκυψαν μετά από τις ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η Νέα Δημοκρατία ζητάει την άμεση επανακλήτευση του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, προκειμένου να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα».

«Εάν ο Γ. Ξυλούρης δεν προσέλθει στην Εξεταστική, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για την βίαιη προσαγωγή του, ενώ σημειώνουμε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήδη ερευνάται από την Εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από την πρώτη του άρνηση να καταθέσει», σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά: Ζητούν την έκδοση εντάλματος σύλληψης βίαιης προσαγωγής του Γ. Ξυλούρη

Αίτημα για την «έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη» κατέθεσαν από κοινού προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς που είναι μέλη της Επιτροπής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «με βάση το άρθρο 147 του Κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ένταλμα βίαιης προσαγωγής μαρτύρων, κάτι που δεν έπραξε η «γαλάζια» πλειοψηφία της Εξεταστικής μετά την προκλητική και αβάσιμη επίκληση του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης εκ μέρους του Γ. Ξυλούρη».

Όπως αναφέρουν τα δύο κόμματα, «η μεθόδευση αυτή της ΝΔ καθίσταται ακόμα πιο προκλητική δεδομένου ότι, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής (26/11/25), προέκυψε εναργώς από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο ρόλος του κ. Γεωργίου Ξυλούρη είναι κομβικής σημασίας. Καθώς, ο ίδιος ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις δηλώνοντας ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο και έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Ο κ. Αντωνόπουλος προχώρησε μάλιστα σε μεταβίβαση δικαιωμάτων προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη, για την οποία υπάρχει σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο».

«Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», αναφέρουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Παίζουν ακόμα καθυστερήσεις για τον “Φραπέ” και εμπαίζουν την Εξεταστική Επιτροπή – Εδώ και τώρα να δοθεί εντολή για βίαιη προσαγωγή του»

«Αφού μεθόδευσε με προκλητικό τρόπο την προστασία του Γιώργου Ξυλούρη, προκαλώντας την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας, τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δηλώνει ότι “επιφυλάσσεται” ακόμα και για τη βίαιη προσαγωγή του, σε περίπτωση που ο εν λόγω μάρτυρας δεν αποδεχτεί τη νέα του κλήτευση στην Επιτροπή», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτιμούν επίσης ότι στην κυβερνητική πλειοψηφία «συνεχίζουν να παίζουν καθυστερήσεις και να αντιμετωπίζουν τη Βουλή σαν τσιφλίκι τους. Η ΝΔ γνώριζε και η αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η επίκληση εκ μέρους του “γαλάζιου” κομματάρχη του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης ήταν παντελώς αβάσιμη. Έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του. Η τήρηση των νόμων και του Κανονισμού της Βουλής δεν επαφίεται στους πολιτικάντικους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο αίτημά μας για την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.