«Ζυμώσεις» στον χώρο της Κεντροαριστεράς – Ο Κόκκαλης «ένωσε» Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα και Ανδρουλάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Χαρίτσης Αλέξης Σωκράτης Φάμελλος Πέτρος Κόκκαλης

Έντονες φαίνεται ότι είναι οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και τον «κυοφορούμενο» πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη χθεσινή κοινή παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου, του Αλέξη Χαρίτση και του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση του «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη για την κλιματική κρίση. Στην εκδήλωση παρενέβη με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση και Δούκα να χαμογελούν και να συνομιλούν στο περιθώριο της εκδήλωσης. Και οι τρεις έχουν ταχθεί υπέρ της πολιτικής των συνεργασιών των κομμάτων του προοδευτικού χώρου πάνω σε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις, οι οποίες θα προκύψουν μετά από διάλογο.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις επόμενες εθνικές εκλογές και αν κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ τότε θα αναζητήσει συνεργασίες προκειμένου να συγκροτήσει κυβέρνηση.

Ωστόσο οι εξελίξεις που φέρνει στο πολιτικό σκηνικό η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι πιέζει όλους τους πρωταγωνιστές. Πάντως τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά έχουν τηρήσει χαμηλούς τόνους για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Χαρίτσης Αλέξης Σωκράτης Φάμελλος Πέτρος Δούκας

Η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίστηκε ενοχλημένη και διέψευσε τα όσα υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός στο βιβλίο του για την πρόταση συνεργασίας στην Φώφη Γεννηματά αλλά το θέμα έληξε εκεί. Από την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαίωσε τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι του πρότεινε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις εσωκομματικές εκλογές.

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς στις 3 Δεκεμβρίου και στις απαντήσεις που θα δώσει για τις επικρίσεις που δέχεται για κάποια από τα γεγονότα που αναφέρει στην «Ιθάκη». Μάλιστα με βίντεο – πρόσκληση για την εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει να εννοηθεί ότι θα μιλήσει και για κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση και από πρώην συντρόφούς του.

Χαρίτσης Αλέξης Σωκράτης Φάμελλος

Νάσος Ηλιόπουλος

Όλγα Γεροβασίλη Νίκος ΜπίστηςΛούκα Κατσέλη Χάρης Δούκας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια;

Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά

Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο – Στο επίκεντρο η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη

Αίτημα για την «έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη» κατέθεσαν απ...
09:46 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Παπασταύρου για λειψυδρία: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά σε επίσπευση διαδικασιών για έργα – Τι είπε για τα τιμολόγια

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου έδωσε διευκρινίσεις για την απόφασ...
09:38 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση εκ νέου κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ – Επιφυλάσσεται για βίαιη προσαγωγή

Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζήτησε η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της συνεδρίαση...
09:15 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τσίπρας: «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια» – Το τρολάρισμα στις επικρίσεις που δέχεται για την «Ιθάκη»

Με έναν χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε να ανακοινώσει την εκδήλωση στο Παλλάς για την παρουσίαση ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»