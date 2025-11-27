«Ζυμώσεις» στον χώρο της Κεντροαριστεράς – Ο Κόκκαλης «ένωσε» Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα και Ανδρουλάκη

Έντονες φαίνεται ότι είναι οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και τον «κυοφορούμενο» πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη χθεσινή κοινή παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου, του Αλέξη Χαρίτση και του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση του «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη για την κλιματική κρίση. Στην εκδήλωση παρενέβη με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τους κ.κ. Φάμελλο, Χαρίτση και Δούκα να χαμογελούν και να συνομιλούν στο περιθώριο της εκδήλωσης. Και οι τρεις έχουν ταχθεί υπέρ της πολιτικής των συνεργασιών των κομμάτων του προοδευτικού χώρου πάνω σε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις, οι οποίες θα προκύψουν μετά από διάλογο.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις επόμενες εθνικές εκλογές και αν κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ τότε θα αναζητήσει συνεργασίες προκειμένου να συγκροτήσει κυβέρνηση.

Ωστόσο οι εξελίξεις που φέρνει στο πολιτικό σκηνικό η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι πιέζει όλους τους πρωταγωνιστές. Πάντως τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά έχουν τηρήσει χαμηλούς τόνους για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίστηκε ενοχλημένη και διέψευσε τα όσα υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός στο βιβλίο του για την πρόταση συνεργασίας στην Φώφη Γεννηματά αλλά το θέμα έληξε εκεί. Από την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης επιβεβαίωσε τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι του πρότεινε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στις εσωκομματικές εκλογές.

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς στις 3 Δεκεμβρίου και στις απαντήσεις που θα δώσει για τις επικρίσεις που δέχεται για κάποια από τα γεγονότα που αναφέρει στην «Ιθάκη». Μάλιστα με βίντεο – πρόσκληση για την εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει να εννοηθεί ότι θα μιλήσει και για κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση και από πρώην συντρόφούς του.