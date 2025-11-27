Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί των Madwalk – Δείτε βίντεο

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα Madwalk

Στα Madwalk 2025 έδωσε το «παρών» η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ  και τα φωτογραφικά φλας «άστραψαν».

Φορώντας ένα ασημί φόρεμα, η κα Γκιλφόιλ έφτασε στην εκδήλωση που έγινε στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου, μαζί με τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη, ενώ φωτογραφία ανέβασε στα social media και ο Γιώργος Ντάβλας.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

Η νέα πρέσβης φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί, ενώ συνοδευόταν και από τον γιο της.

Δείτε βίντεο:

